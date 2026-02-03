Café y chocolate le dará Petro a Trump

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

EFE

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, llevará hoy, martes, a su reunión con el presidente estadounidense, Donald Trump, una ancheta (cesta típica) con café y chocolates como muestra de los resultados de los programas de sustitución de cultivos ilicitos, una de las banderas de su Gobierno.

“Esta no es una ancheta cualquiera, es el resultado del trabajo de miles de familias que dejaron la coca y hoy le apuestan a economías legales”, señaló la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos, entidad que organizó la canasta.

El obsequio busca demostrar que la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos puede convertirse en una alternativa real de vida y desarrollo para las zonas rurales afectadas por el narcotráfico.

Cada producto va acompañado de una tarjeta personalizada dirigida al presidente Trump; al vicepresidente, J.D. Vance; al secretario de Estado, Marco Rubio; a la jefa de gabinete, Susie Wiles; y a la secretaria de prensa, Karoline Leavitt. “Somos familias campesinas de Colombia. Durante años sembramos coca porque no teníamos otra opción (...) arrancamos la coca de nuestra tierra y comenzamos a sembrar trabajo honesto y futuro”, dice, en inglés, la tarjeta que acompaña a los productos, que subraya que “representan un país que transforma la ilegalidad en oportunidad".

La cesta de regalo está compuesta por café y chocolates tipo exportación elaborados por 18,000 familias cacaoteras y 2,300 caficultoras vinculadas desde el comienzo de este gobierno a programas de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos.

El café, presentado en bolsas de 250 gramos, proviene de Argelia, en el convulso departamento del Cauca (suroeste).