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Nuevo documento

Cambios en el pasaporte dominicano para quienes viven fuera del país

De acuerdo con el cronograma oficial, la primera etapa abarcará el período agosto-diciembre de 2026

Pasaporte electrónico

Pasaporte electrónico

Lency Alcántara
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Lency Alcántara

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El Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) informó que a partir del segundo semestre de 2026 comenzará la expedición del nuevo pasaporte electrónico para los dominicanos residentes en el extranjero. El proceso se implementará de manera progresiva, según la demanda y la disponibilidad en cada localidad.

De acuerdo con el cronograma oficial, la primera etapa abarcará el período agosto-diciembre de 2026, en el cual se iniciará la entrega de los documentos en las sedes consulares y embajadas, priorizando las comunidades con mayor concentración de ciudadanos dominicanos.

El pasaporte electrónico incorpora un chip biométrico que refuerza la seguridad contra falsificaciones y facilita los trámites migratorios en aeropuertos internacionales. Con esta innovación, República Dominicana se suma a los países que han modernizado sus documentos de viaje para garantizar mayor protección y agilidad en la movilidad internacional.

La Cancillería exhortó a los dominicanos en el exterior a mantenerse atentos a las etapas de implementación para conocer cuándo les corresponde solicitar el nuevo documento.

Sobre el autor
Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

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