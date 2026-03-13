Cambios en el pasaporte dominicano para quienes viven fuera del país

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) informó que a partir del segundo semestre de 2026 comenzará la expedición del nuevo pasaporte electrónico para los dominicanos residentes en el extranjero. El proceso se implementará de manera progresiva, según la demanda y la disponibilidad en cada localidad.

De acuerdo con el cronograma oficial, la primera etapa abarcará el período agosto-diciembre de 2026, en el cual se iniciará la entrega de los documentos en las sedes consulares y embajadas, priorizando las comunidades con mayor concentración de ciudadanos dominicanos.

El pasaporte electrónico incorpora un chip biométrico que refuerza la seguridad contra falsificaciones y facilita los trámites migratorios en aeropuertos internacionales. Con esta innovación, República Dominicana se suma a los países que han modernizado sus documentos de viaje para garantizar mayor protección y agilidad en la movilidad internacional.

La Cancillería exhortó a los dominicanos en el exterior a mantenerse atentos a las etapas de implementación para conocer cuándo les corresponde solicitar el nuevo documento.