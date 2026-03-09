Errores que pueden costarte la visa: causas de inadmisibilidad que muchos desconocen

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Embajada de Estados Unidos en el país recordó a los solicitantes de visas de inmigrante la importancia de la transparencia en el proceso de aplicación, subrayando que la divulgación completa de antecedentes migratorios y penales es esencial para garantizar un trámite justo y sin contratiempos.

El comunicado, emitido el 9 de marzo de 2026, explica que cada solicitante debe completar en su totalidad los formularios DS-260 y I-130 en la plataforma del Centro de Solicitud Electrónica Consular (CEAC), incluyendo información sobre estadías previas más allá del tiempo autorizado, irregularidades migratorias, arrestos o condenas anteriores.

La misión diplomática enfatizó que la honestidad no solo es un requisito legal, sino también una necesidad práctica: “Los oficiales consulares suelen tener más información de la que los solicitantes imaginan, y decir la verdad puede ayudar a que el caso avance más rápido”, señala la nota.

El objetivo del proceso de visas de inmigrante, recordó la Embajada, es facilitar la reunificación familiar y las oportunidades de empleo en Estados Unidos. Por ello, instó a los solicitantes a responder con veracidad a todas las preguntas durante las entrevistas consulares, protegiendo así la integridad del sistema y asegurando que cada caso sea procesado de manera justa.