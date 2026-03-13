Atención conductores: calles cerradas por el Carnaval este fin de semana

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La Alcaldía del Distrito Nacional informó que este viernes 13 de marzo, a partir de las 4:00 de la tarde, se realizará un desvío de tránsito en el Malecón de Santo Domingo, entre las calles Huáscar Tejeda y Héroes de Luperón, en los carriles con sentido oeste-este.

La medida responde a la celebración de actividades vinculadas al Carnaval del Distrito Nacional, que incluyen transmisiones en vivo y pantallas gigantes para el disfrute de los ciudadanos. El cierre busca garantizar la seguridad de los asistentes y facilitar la organización del evento.

La Alcaldía del Distrito Nacional informó que este viernes 13 de marzo, a partir de la.

Las autoridades municipales recomendaron a los conductores utilizar las rutas alternas habilitadas y tomar las previsiones necesarias para evitar congestionamientos en la zona. Además, exhortaron a la población a disfrutar de las festividades con responsabilidad y respeto a las disposiciones de tránsito.