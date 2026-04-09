La Casa Blanca niega posible ataque Cuba

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WASHINGTON. AP

La Casa Blanca desestimó ayer que la isla fuera literalmente “la siguiente” en ser atacada por Estados Unidos en un contexto de fuerte tensión binacional, mientras el presidente Miguel Díaz-Canel aseguró que nada justificaría una agresión militar estadounidense.

La secretaria de prensa Karoline Leavitt matizó recientes comentarios del presidente Donald Trump en el sentido de que “Cuba es la siguiente” y aclaró que el mensaje más bien es que el gobierno de la isla “está destinado a caer” sin la necesidad de una intervención externa.

El “país es muy débil”, declaró Leavitt. “Se encuentran en una posición muy frágil en el plano económico y, obviamente, en el financiero. El pueblo cubano está harto de su gobierno”.

El pasado mes de marzo, Trump afirmó que Cuba sería la que sigue tras abordar el tema de la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Bloqueo y sanciones

Las tensiones binacionales llegaron a extremos este primer trimestre del año luego de que Trump privara a Cuba de petróleo venezolano e impusiera un cerco energético radical que agudizó una profunda crisis económica y social de un lustro en la isla que ya sentía el peso de las sanciones de Estados Unidos.