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Una profunda consternación ha generado la muerte de la joven Marianny Michel Cuevas Román, de 20 años, presuntamente a manos de su expareja Yenfry Sena Ferreras, alias “Jeco”, de 24 años, con un arma de fabricación artesanal (chilena) en Neyba, provincia Bahoruco.

Entre lágrimas y con la voz entrecortada, su madre, Juliana Román, relató los momentos previos a la tragedia.

Según contó, la joven llegó a su casa la noche anterior visiblemente angustiada.

“Mami, Yenfry me quitó el teléfono y me está amenazando”, fueron las palabras que encendieron las alarmas en el hogar.

¡La amenazó de muerte y cumplió! Una relación de pareja que terminó en un baño de sangre

Ante la situación, su madre le aconsejó que al día siguiente acudirían a interponer una orden de alejamiento.

Sin embargo, la mañana siguiente nunca llegó a concretarse como esperaban.

Mientras preparaba el desayuno, Marianny le informó a su madre que saldría temprano a gestionar la orden.

“Le dije: sí, vete”, recuerda Juliana. Pero en el trayecto, la joven fue interceptada y atacada mortalmente.

Imágenes de la escena del crimen

“¡Ay, me la quitó, mi muchachita!”, exclamó la madre, devastada por la pérdida irreparable de su hija.

De acuerdo con el testimonio ofrecido por su progenitora, la joven había decidido poner fin a la relación porque “ella le dije tú y yo no podemos estar juntos porque lo último que tú has hecho es que te has acostado con hombres.

Esto habría desencadenado una serie de amenazas constantes por parte del agresor, quien presuntamente la acosaba con llamadas y mensajes a toda hora.

“Todas las noches se la pasaba escribiendo y llamándola para amenazarla”, concluyó.

Policía Nacional apresa en flagrante delito

Imágenes de la escena del crimen

Agentes de la Policía Nacional apresaron en flagrante delito a hombre que le quitó la vida a su pareja sentimental, utilizando un arma de fabricación artesanal “chilena” en un hecho ocurrido la mañana del martes 14 de abril en el municipio de Neyba, provincia Bahoruco.

El detenido es Yenfry Sena Ferreras, alias “Jeco”, de 24 años, quien fue capturado por miembros de la División de Investigación (DICRIM) de Neyba, momentos después de haber ocasionado la muerte a su pareja, Marianny Michelle Cuevas Román, de 20 años.

De acuerdo con el informe preliminar, la joven falleció mientras recibía atenciones médicas en el Hospital San Bartolomé, a consecuencia de heridas de arma de fuego tipo perdigones.

El hecho se produjo en la calle Proyecto del sector Los Cocos, donde los investigadores se presentaron junto a técnicos de la Policía Científica, el Ministerio Público y el médico legista, procediendo al levantamiento de evidencias.

Imágenes de la escena del crimen

En la escena fue ocupada un arma de fuego de fabricación casera, denominada “chilena”, con un cartucho calibre 12 mm disparado en su interior, así como otro casquillo del mismo calibre en el pavimento.

También fue retenida una motocicleta marca GATO, modelo CG-200, color negro, utilizada por los implicados.

En relación al caso, también fue detenido un hombre, de 23 años, quien acompañaba al agresor al momento de cometer el hecho.

Antecedentes del detenido



Checo

La Policía informó además que Sena Ferreras figura en los registros con antecedentes por robo, con un caso sometido en julio de 2025.

El cadáver de la víctima fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para los fines correspondientes, mientras que los detenidos permanecen bajo custodia policial y serán puestos a disposición del Ministerio Público.

La institución del orden reiteró que continuará profundizando las investigaciones y que no tolerará hechos de violencia, garantizando que los responsables enfrenten la justicia.