Celebración en Tijuana acaba en homicidio: vocalista de Reacción pierde la vida

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Una celebración privada se convirtió en tragedia cuando el festejado disparó contra el grupo musical contratado para amenizar la fiesta, provocando la muerte del vocalista de la agrupación Reacción y dejando a otro integrante herido.

El hecho ocurrió durante la madrugada en el salón de eventos El Roble, en la colonia Ciudad Jardín. De acuerdo con los primeros reportes, el agresor sería un joven de aproximadamente 25 años, quien en medio del festejo sacó un arma de fuego, realizó disparos al aire y luego apuntó contra los músicos.

Víctimas del ataque

Paramédicos y agentes de seguridad acudieron al lugar tras recibir reportes de detonaciones. Allí encontraron a dos integrantes del grupo lesionados.

• Arturo, vocalista de Reacción, murió en el sitio tras recibir impactos de bala.

• Raúl, de 24 años, también integrante de la agrupación, fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

En la escena se localizaron al menos 12 casquillos percutidos, lo que confirma la intensidad del ataque.

El agresor huyó

Tras las detonaciones, los invitados y el presunto responsable abandonaron el lugar, dificultando la localización inmediata del atacante. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre su detención ni su identidad oficial.

Se dio a conocer que el grupo musical había sido contratado a través de redes sociales y que el pago por la presentación se realizó mediante transferencia electrónica.

Investigación en curso

La Fiscalía General del Estado de Baja California abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y dar con el responsable del homicidio y las lesiones.