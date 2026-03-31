La Tertulia realiza jornada de concientización ambiental en Jarabacoa

Publicado por RAFAEL SANTOS Creado: Actualizado:

JARABACOA. - Con el objetivo de crear conciencia en cuanto al enriquecimiento y cuidado del medio ambiente y los recursos naturales, el grupo filosófico-cultural La Tertulia que preside el destacado intelectual y médico neurólogo Bruno Rosario Méndez, realizó una jornada de concientización sobre el tema, en donde participaron destacados intelectuales del Cibao.

Dentro de la citada jornada se trataron temas relacionados con la diversidad ecológica, el mantenimiento de la reserva forestal y la concientización de la población con relación a la necesidad del ahorro de energía y el cuidado del planeta y del medio ambiente

La actividad tuvo como escenario el Complejo Eco de la Montaña, propiedad del empresario y miembro de La Tertulia Olivier Flambert y los disertantes fueron Jose Devare, Pedro Tavera, así como el escritor y medioambientalista y el ex vice ministro de medio ambiente Domingo Rodríguez.

En las diversas ponencias, los disertantes hicieron énfasis en que la reserva boscosa de la República Dominicana ha aumentado en los últimos 40 años, luego de la implementación de el Plan de Reforestación Quisqueya Verde el cual fue ejecutado en 1996, y que fue coordinado y dirigido por el ex vicepresidente de la República, Jaime David Fernández Mirabal.

En ese sentido, también hubo espacio para la discusión de temas que son de gran relevancia y en donde además se refirió el destacado ingeniero y trabajador cultural Miguel Moreno, quien hizo importantes aportes al tema tanto de la preservación de las cuencas y ríos, así como expuso sobre los diversos tipos de lluvias que bañan ciertas zonas de la tierra.

Durante la disertación se trataron tópicos tales como, la necesidad y mantenimiento de los bosques y se trataron ciertos mitos falsos que rodean el tema, entre ellos la explotación de los combustibles fósiles.

Precisan que la conciencia de la ciudadanía debe estar en la preservación de los recursos entre ellos la energía y el transporte, en donde se hace necesario la optimización de los recursos con que se cuenta.

Precisaron los conferenciantes que en el país antes del 1960 la reserva de bosque era de un 10 por ciento y actualmente está en un 40 por ciento, en donde recalcaron que dicha mejoría sustancial vino luego de la puesta en marcha del Plan Quisqueya Verde, en donde la República Dominicana ha mostrado una tendencia de crecimiento en los últimos años.

Datos suministrados

Aproximadamente 44% del territorio nacional está cubierto por bosques y sistemas agroforestales, en donde el 38.8% es bosque natural y el 5.2% sistemas agroforestales (café, cacao bajo sombra), lo que equivale a casi la mitad del país con cobertura vegetal arbórea, lo cual es notable en el Caribe.

La República Dominicana es uno de los pocos países del Caribe que ha revertido parcialmente la deforestación, aumentando de esta manera su cobertura forestal en las últimas décadas

Sin embargo, precisan, que parte del crecimiento incluye bosques secundarios o agroforestales, aunque expresan los expertos, que aún existe presión por la agricultura, urbanización y uso de leña en gran parte del territorio nacional.