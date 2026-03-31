¿Lavar las vestimentas de Jesús Nazareno? Así es la tradición centenaria que realizan 12 mujeres en El Salvador

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Con fe, devoción y solemnidad, un grupo de 12 mujeres lava las vestimentas de Jesús Nazareno como parte de una tradición centenaria que se lleva a cabo en la localidad de Chalchuapa, a 65 kilómetros al este de la capital de El Salvador, cada Lunes Santo.

La "lavada de la ropa" de la imagen de Jesús Nazareno en Chalchuapa, cuyo nombre proviene del náhuat y en la que habitaron allá por 1.550 grupos de poqomames y pipiles, es una costumbre que lleva más de 150 años y que ha sido trasladada de generación en generación.

La actividad comenzó con una procesión, que partió de la parroquia Santiago Apóstol en el centro de Chalchuapa, en la que niños, jóvenes y adultos cargan y llevan las túnicas de Jesús hacia el balneario El Trapiche.

Al llegar al balneario, las vestimentas de Jesús son entregadas a 12 mujeres, en alusión a los 12 apóstoles que tenían la misión de predicar la vida, muerte y resurrección.

María Cristina de Martínez, una de las denominadas lavanderas con 38 años participando en la actividad, comentó en declaraciones a EFE que la tradición es parte de "un simbolismo" para que "uno lave sus pecados, para que se confiese".

"Somos 12 (las lavanderas) porque nosotras representamos a los 12 apóstoles", confirmó la mujer.

Para los feligreses católicos salvadoreños esta tradición es una profunda manifestación de fe arraigada desde tiempos precolombinos, que según sus creencias, contribuye a purificar el alma y el corazón durante la Semana Santa y a lo largo de todo el año.

"Exponen todas sus fragilidades a la acción del espíritu santo"

Algunos feligreses llevan botellas para llenarlas con el agua que fue utilizada en la lavada, otros aprovechan para bañarse en el lugar, pues aseguran que es agua bendita y además milagrosa.

Otros creyentes afirman que dicha agua los ha curado de enfermedades o a sus familiares, por lo que acuden a esta actividad en agradecimiento.

Las vestimentas son lavadas y luego secadas para posteriormente ser devueltas a la parroquia para "su reencuentro con Jesús".

De acuerdo con el sacerdote Jerónimo Rodríguez, cada "Lunes Santo en Chalchuapa tiene como punto principal la procesión de 'La lavada de ropa de Jesús', como un gesto simbólico que indica que el pueblo se dispone para que el Señor haga la obra de redención en su cuerpo, en su mente, en su espíritu".

"Los asistentes exponen todas sus fragilidades a la acción del espíritu santo para que, renovados, podamos vivir en grande el ministerio pascual, pasión, muerte y resurrección del señor", agregó.

La Semana Santa, un período de reflexión en el que se actualizan los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, comienza con el Domingo de Ramos y termina con el Domingo de Pascua.

En este tiempo, los trabajadores del sector público gozan de vacaciones desde el 27 de marzo y se incorporan a sus actividades el 7 de abril. Por su parte, el sector privado descansa a partir del 2 de abril y regresan el día lunes 6 de abril.