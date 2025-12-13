Chile elige mañana nuevo presidente

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Santiago de Chile. EFE.

Más de 15.7 millones de personas están llamadas mañana a las urnas para elegir al sucesor del progresista Gabriel Boric en una segunda vuelta marcada por el avance de la ultraderecha y, por primera vez, la figura de una comunista como representante del progresismo, en una campaña en la que la seguridad, el orden público y el control de la migración irregular tomaron el protagonismo.

A continuación las claves de unas presidenciales que se celebrarán con voto obligatorio y que podrían marcar el fin de un ciclo iniciado tras las graves y masivas protestas de 2019 y los dos intentos fallidos por redactar nueva Constitución-

Todas las encuestas coinciden en situar como gran favorito al ultraderechista José Antonio Kast, que quedó segundo en la primera vuelta de noviembre con el 23.9 % de los votos. Gracias al apoyo incondicional de los otros candidatos de derecha y extrema derecha que no pasaron a la segunda vuelta, se impondría con holgura a la exministra Jeannette Jara, candidata única de la izquierda.

El abogado y exdiputado ultracatólico de 59 años podría convertirse en el primer presidente que defendió al exdictador Augusto Pinochet (1973-1990) e hizo campaña a favor de su continuidad en el plebiscito de 1988.

A diferencia de sus intentos pasados por llegar a La Moneda (2017 y 2021), la estrategia de Kast ha consistido en evitar hablar de sus convicciones ultraconservadoras, repetir con insistencia que “Chile se cae pedazos” por “culpa” de la Administración del progresista Gabriel Boric.

Con todos los sondeos en contra, Jara llega a la segunda vuelta con poco margen para ensanchar su bolsa de votantes. Ganadora de la primera vuelta, con el 26.6 % de los votos, ha intentado atraer votantes del populista de derecha Franco Parisi, que quedó tercero con más 19 % de votos.

Abogada y exministra de 51 años, era una desconocida antes de liderar el Ministerio de Trabajo del Gobierno de Boric, donde destacó por sacar adelante leyes clave como la reforma de las pensiones, la reducción de la jornada laboral a 40 horas o el aumento del salario mínimo.