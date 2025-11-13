Chile expresa preocupación despliegue

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

El Gobierno de Chile expresó este miércoles su "profunda preocupación" ante el despliegue de operaciones militares a gran escala en el Caribe y rechazó "toda acción armada que ponga en riesgo la estabilidad y la paz" en Latinoamérica.

La declaración del Gobierno encabezado por el progresista Gabriel Boric se publica luego de que este martes Estados Unidos enviara a las aguas caribeñas al portaaviones más grande de su flota, el USS Gerald R. Ford, que cuenta con un grupo de ataque de más de 4,000 marinos y decenas de aeronaves tácticas.