República Dominicana, entre los países que mejor combaten el crimen organizado

La República Dominicana se ubica entre los países con mejores resultados en la lucha contra el crimen organizado, de acuerdo con el Global Organized Crime Index 2025 (Índice Global de Crimen Organizado), elaborado por la organización Global Initiative.

El estudio, que analiza las dinámicas del crimen organizado en los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas, coloca a RD en el puesto 91 a nivel global, 21 en América y en el cuarto lugar del Caribe, región donde el país ha mantenido una posición destacada.

En cuanto a resiliencia, el Índice Global de Crimen Organizado 2025 destacó que la República Dominicana ocupa la posición 91 de 193 países a nivel mundial, el puesto 19 de 35 en América y el 11 de 13 en el Caribe.

Índice Global de Crimen Organizado 2025Fuente externa

A continuación, le compartimos el listado íntegro:

Global Organized Crime Index 2025

1. Myanmar

2. Colombia

3. Mexico

4. Paraguay

5. Ecuador

6. Congo, D.R

7. South Africa

8. Nigeria

9. Lebanon

10. Türkiye

11. Kenya

12. Iraq

13. Honduras

14. Brazil

15. Libya

16. CAR

17. Afghanistan

18. Cambodia

19. Syria

20. Venezuela

21. Panama

22. Russia

23. Iran

24. Indonesia

25. Guatemala

26. Uganda

27. Mozambique

28. Nepal

29. Sudan

30. Yemen

31. Peru

32. Vietnam

33. Philippines

34. Somalia🇸

35. Haiti

36. Malaysia

37. Ukraine

38. South Sudan

39. Italy

40. Laos

41. Thailand

42. UAE

43. Saudi Arabia

44. Mali

45. China

46. Pakistan

47. Cameroon

48. Serbia

49. Spain

50. Burkina Faso

51. Ethiopia

52. Chad

53. Jamaica

54. Niger

55. Tanzania

56. Bosnia and Herzegovina

57. France

58. Costa Rica

59. India

60. UK

61. US

62. Madagascar

63. Belarus

64. Montenegro

66. Guyana

69. Nicaragua

71. Angola

72. Bulgaria

73. Greece

74. Zimbabwe

75. Moldova

76. Chile

77. El Salvador

79. Morocco

80. Qatar

82. Germany

83. Bangladesh

84. Egypt

85. Argentina

87. Senegal

90. Albania

91. Dominican Rep.

92. Netherlands

94. Bolivia

96. Jordan

97. Israel

99. Azerbaijan

101. Croatia

102. North Macedonia

103. Algeria

105. Ireland

106. Portugal

111. Malta

113. Romania

115. Belgium

117. Slovakia

119. Sweden

122. Tunisia

123. Poland

124. Switzerland

125. Hungary

127. Czechia

129. Cyprus

131. Kazakhstan

133. Namibia

134. Korea

139. Austria

140. Slovenia

142. Japan

144. Canada

145. Botswana

147. New Zealand

148. Denmark

149. Latvia

151. Lithuania

152. Australia

153. Mongolia

158. Rwanda

159. Georgia

160. Estonia

161. Norway

163. Singapore

165. Uruguay

168. Cuba

170. Finland

174. Iceland

175. Armenia

180. Luxembourg

184. Monaco

190. Liechtenstein

193. Tuvalu

Sobre el Índice Global de Crimen Organizado

El Índice Global de Delincuencia Organizada es una herramienta multidimensional que evalúa el nivel de criminalidad y la resiliencia frente a la delincuencia organizada en 193 países, basándose en tres pilares clave: mercados criminales, actores criminales y resiliencia. Desarrollado a lo largo de dos años, el Índice utiliza fuentes tanto cuantitativas como cualitativas y se sustenta en más de 350 evaluaciones de expertos y análisis realizados por los observatorios regionales del GI-TOC.

El objetivo del Índice es proporcionar información basada en métricas que permita a los responsables políticos y a los organismos continentales y regionales priorizar sus intervenciones sobre la base de una evaluación holística de dónde radican las vulnerabilidades y dotarlos de los medios para medir la eficacia de sus respuestas para mitigar el impacto de la delincuencia organizada.