Índice Global de Crimen Organizado 2025
República Dominicana, entre los países que mejor combaten el crimen organizado
La República Dominicana se ubica entre los países con mejores resultados en la lucha contra el crimen organizado, de acuerdo con el Global Organized Crime Index 2025 (Índice Global de Crimen Organizado), elaborado por la organización Global Initiative.
El estudio, que analiza las dinámicas del crimen organizado en los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas, coloca a RD en el puesto 91 a nivel global, 21 en América y en el cuarto lugar del Caribe, región donde el país ha mantenido una posición destacada.
En cuanto a resiliencia, el Índice Global de Crimen Organizado 2025 destacó que la República Dominicana ocupa la posición 91 de 193 países a nivel mundial, el puesto 19 de 35 en América y el 11 de 13 en el Caribe.
A continuación, le compartimos el listado íntegro:
Global Organized Crime Index 2025
1. Myanmar
2. Colombia
3. Mexico
4. Paraguay
5. Ecuador
6. Congo, D.R
7. South Africa
8. Nigeria
9. Lebanon
10. Türkiye
11. Kenya
12. Iraq
13. Honduras
14. Brazil
15. Libya
16. CAR
- 17. Afghanistan
18. Cambodia
19. Syria
20. Venezuela
21. Panama
22. Russia
23. Iran
24. Indonesia
25. Guatemala
26. Uganda
27. Mozambique
28. Nepal
29. Sudan
30. Yemen
31. Peru
32. Vietnam
33. Philippines
34. Somalia🇸
35. Haiti
36. Malaysia
37. Ukraine
38. South Sudan
39. Italy
40. Laos
41. Thailand
42. UAE
43. Saudi Arabia
44. Mali
45. China
46. Pakistan
47. Cameroon
48. Serbia
49. Spain
50. Burkina Faso
51. Ethiopia
52. Chad
53. Jamaica
54. Niger
55. Tanzania
56. Bosnia and Herzegovina
57. France
58. Costa Rica
59. India
60. UK
61. US
62. Madagascar
63. Belarus
64. Montenegro
66. Guyana
69. Nicaragua
71. Angola
72. Bulgaria
73. Greece
74. Zimbabwe
75. Moldova
76. Chile
77. El Salvador
79. Morocco
80. Qatar
82. Germany
83. Bangladesh
84. Egypt
85. Argentina
87. Senegal
90. Albania
91. Dominican Rep.
92. Netherlands
94. Bolivia
96. Jordan
97. Israel
99. Azerbaijan
101. Croatia
102. North Macedonia
103. Algeria
105. Ireland
106. Portugal
111. Malta
113. Romania
115. Belgium
117. Slovakia
119. Sweden
122. Tunisia
123. Poland
124. Switzerland
125. Hungary
127. Czechia
129. Cyprus
131. Kazakhstan
133. Namibia
134. Korea
139. Austria
140. Slovenia
142. Japan
144. Canada
145. Botswana
147. New Zealand
148. Denmark
149. Latvia
151. Lithuania
152. Australia
153. Mongolia
158. Rwanda
159. Georgia
160. Estonia
161. Norway
163. Singapore
165. Uruguay
168. Cuba
170. Finland
174. Iceland
175. Armenia
180. Luxembourg
184. Monaco
190. Liechtenstein
193. Tuvalu
Sobre el Índice Global de Crimen Organizado
El Índice Global de Delincuencia Organizada es una herramienta multidimensional que evalúa el nivel de criminalidad y la resiliencia frente a la delincuencia organizada en 193 países, basándose en tres pilares clave: mercados criminales, actores criminales y resiliencia. Desarrollado a lo largo de dos años, el Índice utiliza fuentes tanto cuantitativas como cualitativas y se sustenta en más de 350 evaluaciones de expertos y análisis realizados por los observatorios regionales del GI-TOC.
El objetivo del Índice es proporcionar información basada en métricas que permita a los responsables políticos y a los organismos continentales y regionales priorizar sus intervenciones sobre la base de una evaluación holística de dónde radican las vulnerabilidades y dotarlos de los medios para medir la eficacia de sus respuestas para mitigar el impacto de la delincuencia organizada.