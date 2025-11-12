Por qué China ve a República Dominicana como puerta al Caribe

Publicado por Ninoska Cuevas Creado: Actualizado:

Desde que la República Dominicana y China establecieron relaciones diplomáticas en 2018, ambos países han fortalecido sus vínculos políticos, comerciales y de cooperación. Esto, a juicio del politólogo e internacionalista Luis González, es porque el país asiático reconoce que RD es una potencia turística, posee la economía más grande del Caribe y una ubicación geográfica estratégica.

“Somos el país del Caribe mejor ubicado, con la economía más grande, con la producción turística, con facilidades para la inversión extranjera, entre otras cosas. Y para los chinos es muy importante tener buenas relaciones con la República Dominicana. Todo eso lo saben los chinos y lo saben otros países del mundo, pero el dominicano que está aquí no conoce su realidad”, manifestó el catedrático.

González señaló que la relación entre China y República Dominicana debe fortalecerse cada día más, aclarando que esto no implica romper los lazos con Estados Unidos ni restarle atención a su papel como principal socio comercial y aliado estratégico del país.

“Creo que deberíamos abrirnos más a la inversión en China, a su know-how, su experiencia en tecnologías de energía limpia —que son los números uno del mundo—, autos eléctricos, trenes de alta velocidad, transporte, puertos, aeropuertos, infraestructura para el desarrollo; nadie se compara con China en infraestructura para seguridad, ciudades inteligentes… ese debe ser el futuro”, indicó el politólogo.

Continuó: “Cualquier presidente medianamente sensato que quiera proyectar el interés nacional dominicano debe fortalecer relaciones con Estados Unidos, eso es cierto, pero nunca sobre la base de dejar de abrirse a una China que tiene mucho que aportar al planeta”.

Luis González, politólogo e internacionalista, habla de la relaciones diplomáticas entre China y RDFuente externa

“No se compromete soberanía”

De igual forma, Luis González precisó que estrechar los lazos con la potencia asiática jamás significará que el país caribeño renuncie a su soberanía.

“No, no se compromete soberanía. La soberanía la perdimos cuando Estados Unidos invadió la República Dominicana en 1916, el 29 de noviembre, si mal no recuerdo, hasta el 24. Y luego vino en 1965; eso fue medio, no ocupó totalmente, pero estuvieron aquí. Se supone que para representar sus intereses. China nunca, en ningún país del mundo, ha tenido cultura de intervencionismo, de ocupar, ni física ni de ninguna manera”, pronunció.

Agregó que, “cuando le decimos que no a la tecnología de Huawei, que es la número uno del mundo en comunicación; le decimos que no a un puerto hecho por China, que es el número uno del mundo en puertos —de los principales 15 puertos, 13 son chinos, y Estados Unidos aparece en el lugar 20—, entonces eso es soberanía: es tomar lo mejor para la República Dominicana, que en estos momentos lo está ofreciendo China”.

El internacionalista, además, destacó que la nación de Asia Oriental estuvo primero, está y estará después de Estados Unidos y Europa.

República Dominicana y China firmaron recientemente un acuerdo de cooperación financiera y capacitación para funcionarios públicos.Fuente externa

“China está primero que ellos; fue la mayor potencia. Todo el conocimiento del mundo… porque ahora dicen que los chinos copian; eso es un disparate, es el que no conoce la historia. Los chinos inventaron todo: el papel, la imprenta, la brújula… todo se inventó. Hasta el defensor del pueblo primero estuvo en China y eso fue copiado por Occidente. La seda como tela fue copiada por Occidente, todo. El espagueti es chino y lo tienen los italianos; el golf nace en China y lo tiene Occidente”, sostuvo Luis González.

Guerra comercial entre China y Estados Unidos

El experto también se refirió a la guerra comercial que actualmente enfrenta a China y Estados Unidos, calificándola como “una estupidez”.

“Es un retroceso en la era del libre comercio, es un impuesto indirecto a su propio pueblo… es proteccionismo cuando tú tienes la capacidad industrial instalada para competir con esos productos que vienen de fuera; pero Estados Unidos no tiene ninguna capacidad para competir con el 80% de los productos que vienen de China. De manera que no va a atraer la producción nacional porque no tiene la capacidad; para eso hay que tomarse mínimo cinco, seis y hasta diez años para estar al nivel de China”, afirmó.

Guerra comercial entre China y Estados Unidos no afecta a la República DominicanaFuente externa

Asimismo, González aclaró que: “Esa guerra entre China y Estados Unidos por los aranceles no afecta en la República Dominicana; ahora, si él (Donald Trump) quiere seguir presionando a los demás países —ya tenemos un arancel de un 10% y nos quiere aumentar—, entonces ahí sí pudiera afectar”.