Cierran los centros de votación y comienza el conteo de la segunda vuelta presidencial en Chile.

Publicado por AP Creado: Actualizado:

Los centros de votación cerraron el domingo en Chile y las autoridades electorales empezaron el conteo de votos de la segunda vuelta presidencial que se disputan la comunista Jeannette Jara y el ultraderechista José Antonio Kast.

Kast, fundador del Partido Republicano y favorito en las encuestas, ha prometido un “gobierno de emergencia” para plantarle cara al crimen organizado, mientras Jara busca dar seguimiento al proyecto del saliente gobierno del izquierdista Gabriel Boric, en el que fue ministra del Trabajo.

Según el Servicio Electoral, los resultados de la contienda se darán a conocer la noche de este mismo domingo.

Unos 15,7 millones de electores estaban llamados a sufragar en esta segunda vuelta que en la que el voto es totalmente obligatorio y se aplicarán sanciones a quienes no sufraguen.

Los dos candidatos en liza

Jara fue la primera comunista en encabezar una lista única que aglutinó a todos los sectores de la izquierda y centroizquierda chilenas. Kast, quien se postuló por tercera vez a La Moneda, se ganó la simpatía del electorado con su promesa de instaurar un gobierno de tolerancia cero con el crimen organizado y la inmigración irregular, que son las dos mayores preocupaciones de los chilenos.

Hace cuatro años Kast llegó a acariciar el sillón presidencial, pero fue derrotado en el balotaje por Boric, al ser cuestionado por sus posturas consideradas por muchos como extremas, como su oposición al matrimonio igualitario, el aborto, la reducción de la jornada laboral o su complacencia con la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990).

Sin embargo, este año poco o nada se ha hablado de temas sociales en la carrera presidencial.

En los últimos años Chile ha pasado por transformaciones profundas y fue testigo de fenómenos hasta entonces desconocidos para esta nación de 18,5 millones de habitantes. Entre ellos, el ingreso de violentas bandas del crimen organizado y un flujo sin precedentes de inmigrantes, en especial venezolanos..

En ese caldo de cultivo se disparó la delincuencia, apuntada como el mayor temor por dos tercios de los chilenos según el informe Preocupaciones del Mundo divulgado en noviembre por IPSOS, que cada mes recoge la percepción de unas 25.000 personas en una treintena de países.

A su vez un 40% dijo preocuparse por la inmigración sin control, a la que muchos apuntan como el detonante del aumento de la violencia urbana.

“Hay un momento de psicosis por la inseguridad”, dijo la peruana Naty Pérez, quien aseguró que votaría por Kast porque no quiere que el comunismo llegue al poder. La mujer también criticó el aumento exponencial del costo de vida y los altos precios de los servicios de salud pública en el país. “La gente está harta de la situación”, manifestó.

Las propuestas

Entre las principales promesas de Kast figuran la deportación masiva de los cerca de 330.000 inmigrantes indocumentados que actualmente residen en Chile y una mayor autonomía a las fuerzas de seguridad, como la policía y el ejército, para contrarrestar el poderío de los narcos.

En la otra punta se sitúa Jara, exministra del Trabajo de Boric y quien promete “medidas contundentes” para aplacar el crimen y la migración irregular, pero también busca dar continuidad a una serie de beneficios sociales que impulsó en sus años al frente de la cartera, entre ellos una semana laboral más corta, una jubilación más generosa y un ingreso mínimo más alto.

Jornada sin incidentes

La jornada electoral transcurrió de forma tranquila. Aunque no se han registrado mayores incidentes, un colegio de la costera ciudad de Valparaíso tuvo que ser evacuado por una amenaza de bomba, que enseguida se confirmó tratarse de una falsa alarma.

Boric formuló un llamado a los chilenos para que salieran a ejercer su derecho al voto y fortalecer así la democracia. Se trata de “seguir construyendo un destino común, independiente de las legítimas diferencias políticas que existan”, dijo en una rueda de prensa después de votar en su ciudad natal de Punta Arenas, en el extremo sur de Chile.

En el Estadio Nacional, uno de los puntos más concurridos de Santiago, miles de votantes sufragaron acompañados por sus hijos, perritos y mascotas. El flujo de electores fue más ágil que en la primera vuelta.