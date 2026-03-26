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Justicia

Comienza la segunda audiencia contra Nicolás Maduro y Cilia Flores por narcotráfico en Nueva York

¡Tensión en Nueva York! La audiencia contra Maduro y su esposa empieza entre protestas.

Nicolás Maduro y Cilia Flores

Nicolás Maduro y Cilia FloresFuente externa

EFE EFE
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Nueva York, 26 mar (EFE).- La segunda audiencia en el caso contra Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, acusados por la Justicia estadounidense de cargos relacionados con narcotráfico, dio comienzo este jueves en un tribunal federal de Nueva York.

El juez encargado del caso, Alvin Hellerstein, entró en la sala de la corte alrededor de las 11:45 (15:45 GMT), pese a que la audiencia estaba prevista para las 11:00. EFE

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