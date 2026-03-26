Soberano 2026: ¿cuántas visualizaciones acumuló la premiación en las distintas plataformas?

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La más reciente edición de Premios Soberano 2026 volvió a demostrar su liderazgo como el evento artístico más importante de la República Dominicana, al congregar a más de 1.4 millones de personas frente a la pantalla de Color Visión, consolidando un nuevo récord de audiencia a nivel nacional.

De acuerdo con Exacta Digital Media Research, firma de origen chileno especializada en la medición de audiencias multiplataforma en Latinoamérica -incluyendo televisión (rating) y medios digitales-, la gala alcanzó cifras extraordinarias. La empresa, que opera oficialmente en mercados como República Dominicana y Guatemala y utiliza tecnología de punta como Audio Matching para ofrecer datos precisos, certificó a través de su cuenta de Instagram el alcance obtenido por el evento.

El informe destaca que Premios Soberano 2026 registró un rating promedio de 660 mil espectadores por minuto, acompañado de más de 125 millones de visualizaciones acumuladas en distintas plataformas, reafirmando la vigencia de la televisión como un poderoso espacio de encuentro cultural.

Asimismo, desde la cuenta oficial @premiosoberano se compartieron los resultados en las diferentes plataformas de difusión, evidenciando la magnitud y el impacto de la premiación, que una vez más celebró lo mejor del arte y la cultura dominicana con un espectáculo de alto nivel.

En detalle, la Alfombra Roja alcanzó un rating de 2.93 y un share de 8.43%, con 343,774 personas impactadas. En Instagram, la transmisión logró un rating de 8.39 y un share de 23.66%, alcanzando a 750,094 usuarios.

Por su parte, el canal de YouTube @PremiosSoberanoOficial registró 1,249,000 usuarios conectados vía streaming, reflejando el creciente consumo digital del evento.

En redes sociales, los resultados fueron igualmente sobresalientes. En Instagram se contabilizaron 13,782,246 vistas y 412,523 interacciones. En la plataforma X, el evento se mantuvo en tendencia durante más de 14 días, incluyendo 12 horas consecutivas, generando 1.8 millones de “likes”, 850,000 retweets y 400,000 respuestas, representando el 65% del tráfico total.

En Facebook, se alcanzaron 2.1 millones de “likes” y reacciones, 600,000 comentarios y 800,000 compartidos. Mientras tanto, en TikTok, el hashtag #PremiosSoberano acumuló 45 millones de reproducciones, 6.2 millones de “likes”, 450,000 comentarios y 300,000 contenidos compartidos, destacándose además la tendencia “GRWM” (Get Ready With Me).

Marivell Contreras, presidente de la entidad organizadora de Premios Soberano, la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) expresó que, con estos resultados, la gala de entrega de los premios “no solo superó todas las expectativas de audiencia, sino que también reafirmó su posicionamiento como el evento de mayor impacto mediático en la República Dominicana, con lo cual marca un nuevo hito en la historia de la premiación”.

La entrega número 41 de Premios Soberano se realizó el 18 de marzo de 2026 en el Teatro Nacional Eduardo Brito, en Santo Domingo. El evento fue transmitido a nivel nacional a través de Color Visión, mientras que en Estados Unidos se difundió por Univisión, la plataforma de streaming ViX y las plataformas digitales de la institución. La producción estuvo a cargo de César Suárez Jr., con el copatrocinio de Cervecería Nacional Dominicana y BanReservas.