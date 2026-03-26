¿Cómo fortalecer el papel de la mujer en la UASD? Radhames Silverio presenta sus iniciativas

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Radhames Silverio, candidato a la rectoría por el movimiento Triunfo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), presentó una serie de propuestas orientadas a fortalecer el liderazgo femenino y ampliar las políticas de apoyo dirigidas a las mujeres dentro de la academia, durante el acto “Mujeres: Vamos por Más”.

Silverio, quien también se desempeña como vicerrector de Investigación y Postgrado, afirmó que su proyecto de gestión contempla una visión inclusiva en la que la participación de la mujer constituye un pilar fundamental para la transformación institucional. Sostuvo que su compromiso responde a una convicción basada en el papel determinante que desempeñan las mujeres en la vida universitaria.

Entre las iniciativas anunciadas figura el fortalecimiento de la estancia infantil, con el objetivo de ofrecer un espacio seguro para los hijos de docentes, estudiantes y personal administrativo. Asimismo, propuso la creación de un centro de orientación y apoyo para niños con autismo y otras condiciones especiales, como parte de un enfoque de acompañamiento a las madres universitarias.

El aspirante a rector también planteó el desarrollo de programas de asistencia social dirigidos a mejorar la calidad de vida de las mujeres, así como la promoción de espacios adecuados para la lactancia materna mediante alianzas público-privadas.

Durante la actividad, se reconoció la participación de mujeres que aspiran a ocupar distintas posiciones dentro de la universidad, entre ellas Ruth Cuevas Aliés, decana de la Facultad de Humanidades; Eunice Visoso, vicedecana de la Facultad de Humanidades; Ramona Hernández, vicedecana de la Facultad de Ciencias; Carmen Brito, directora de la Escuela de Enfermería; Magdalena Soto, directora de la Escuela de Idiomas; Evelyn Álvarez, directora de la Escuela de Física; Ramona Hernández, directora de la Escuela de Ciencias Geográficas; Sonia Barrero, directora del recinto UASD San Francisco de Macorís; Cecilia Batista, subdirectora administrativa del recinto UASD San Francisco de Macorís; Wendy Peña, subdirectora administrativa del recinto UASD Santiago; y Nelly Then, subdirectora administrativa del recinto UASD San Francisco de Macorís, además de otras representantes de facultades, escuelas y centros regionales.

El programa incluyó presentaciones artísticas, intervenciones motivacionales y un ciclo de microconferencias sobre autocuidado, cuidado de la piel y liderazgo, dirigidas a fortalecer el desarrollo integral de la mujer universitaria.

Silverio subrayó que, en una eventual gestión, el liderazgo femenino no será una representación simbólica, sino un eje estratégico en la toma de decisiones y en la construcción de una universidad más equitativa.

La actividad concluyó con palabras de Lesly Mejía Roque, candidata a vicerrectora docente, seguidas del cierre a cargo del propio aspirante, quien reiteró su llamado a la comunidad universitaria a integrarse al proceso de cambio institucional.