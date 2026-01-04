La comunidad de Crans-Montana se une en silencio para recordar a las víctimas del fatal incendio

Publicado por AP Creado: Actualizado:

CRANS-MONTANA, Suiza (AP) — Cientos de personas realizaron una procesión en silencio el domingo para honrar a las víctimas del incendio de Nochevieja en un bar en la estación alpina suiza de Crans-Montana, que dejó 40 muertos y muchos heridos de gravedad.

Los dolientes salieron en silencio de la Capilla de San Cristóbal al son de música de órgano después de la misa de una hora, en Crans-Montana. Algunos se abrazaron y otros aplaudieron antes de unirse a la marcha silenciosa colina arriba hacia el bar Le Constellation.

Cientos de personas, algunas con ramos de flores en sus manos, caminaron en la densa y serpenteante procesión bajo un sol brillante, pasando frente a tiendas cerradas. En lo alto de la montaña que da a la localidad, las máquinas de nieve arrojaban plumas de copos blancos al aire.

En la cima de la calle, frente a Le Constellation, que aún está en gran parte oculto a la vista por pantallas blancas, la multitud creciente permaneció en casi total silencio, algunos llorando. Luego estallaron en aplausos al tiempo que dolientes y simpatizantes depositaban ramos de flores en un sitio improvisado de homenaje lleno de flores, juguetes de peluche y otros tributos .

“Fueron allí a festejar”

“Ante este hecho trágico, creo que todos debemos recordar que somos hermanos y hermanas en la humanidad”, dijo Véronique Barras, una residente local que conoce a familias en duelo. “Es importante apoyarnos mutuamente, abrazarnos y avanzar hacia la luz”.

Cathy Premer indicó que su hija estaba celebrando su cumpleaños 17 el 31 de diciembre cuando llamó en las primeras horas de la mañana para decir que estaba atrapada porque Le Constellation estaba acordonado.

“Para los jóvenes, pero incluso para los adultos, es difícil entender cosas que parecen inexplicables”, declaró. “Fueron allí a festejar, es un destino para el 31 de diciembre, es muy festivo, había personas de muchas nacionalidades... y todo se convirtió en una tragedia”.

En la multitud, Paola Ponti Greppi, una italiana de 80 años que tiene una casa en Crans-Montana, pidió controles de seguridad en los bares.

“Necesitamos más seguridad en estos lugares porque no es el único lugar así. ¿Por qué las autoridades no realizaron los controles adecuados? Para mí eso es terrible”.

Misa para las víctimas

Durante la misa, el reverendo Gilles Cavin habló de la “terrible incertidumbre” para las familias que no están seguras si sus seres queridos se encuentran entre los muertos o aún vivos entre los heridos.

“No hay palabras lo suficientemente fuertes para expresar la consternación, angustia y enojo de aquellos que están afectados en sus vidas hoy. Y sin embargo, estamos aquí, reunidos porque el silencio por sí solo no es suficiente”, expresó.

En los bancos abarrotados, una mujer afligida escuchaba atentamente, con las manos entrelazadas con fuerza y a veces sosteniendo un rosario, al tiempo que los oradores realizaban lecturas en alemán, francés e italiano.

Cuarenta personas murieron y 119 resultaron heridas en el incendio que se desató alrededor de la 1:30 de la mañana del jueves en el bar Le Constellation. La policía ha resaltado que muchas de las víctimas eran adolescentes o veinteañeros.