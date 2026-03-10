Conmovedor video: hija de James Van Der Beek confiesa que habla con su padre que está “en el cielo”

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Justamente el día en que su padre habría cumplido 49 años, la hija del actor James Van Der Beek compartió un emotivo mensaje sobre cómo sobrellevar la pérdida de un ser querido.

La pequeña Emilia Van der Beek habló frente a la cámara y confesó que, aunque su padre ya no está físicamente, sigue hablándole todos los días.

“Hola, mi nombre es Emilia Van der Beek, y como todos probablemente sepan mi papá falleció… y solo quiero darles un pequeño consejo o algo que les ayude a superar la pérdida de un ser querido”, expresó la niña al inicio del video.

Emilia explicó que es normal sentir tristeza y extrañar a quienes ya no están.

“Si los extrañas puedes llorar, puedes hablar con ellos. Yo hablo con mi papá todos los días. Empiezo con una oración y digo: ‘Hola, papá, te extraño y te amo mucho, y nunca dejaré de amarte’”, contó.

La pequeña también reveló que suele contarle a su padre cómo fue su día.

“Le cuento sobre mi día, cómo me siento. Él está en el cielo, por encima de las nubes, con Dios”, añadió.

El video fue compartido por su madre y esposa del actor, Kimberly Van Der Beek, quien explicó que fue la propia Emilia quien quiso grabarlo.

“Emilia me preguntó si podía hacer un video para publicar hoy. Salió y volvió con esto”, escribió.

Kimberly también agradeció el apoyo que la familia ha recibido en medio del duelo.

“En mis historias hay un montón de fotos y algunos videos. Todo lo que quiero hacer es ver videos de él ahora mismo con los niños. Gracias por el tremendo corazón, el amor y el apoyo a la familia”, expresó.

Además, dedicó unas palabras especiales en el que habría sido el cumpleaños del actor.

“James… celebraremos el 8 de marzo todos los días por el resto de nuestras vidas”, concluyó.