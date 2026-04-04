Hallan muerto a “el Brujo” en La Vega, luego de ser secuestrado en Puerto Plata

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La Policía Nacional, a través de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), mantiene una activa investigación en torno al rapto y posterior hallazgo sin vida de un joven, en un hecho ocurrido entre las provincias Puerto Plata y La Vega.

La víctima fue identificada como Anser Stephan Almonte, conocido como “El Brujo”, de 24 años, quien había sido reportado como raptado la madrugada del pasado 3 de abril en el sector La Viara, en Puerto Plata.

Según los relatos, el joven se encontraba junto a otras personas cuando fueron interceptados por varios individuos armados, aún no identificados, quienes lo obligaron a subir a un vehículo bajo amenaza de arma de fuego, realizando además un disparo antes de huir del lugar con rumbo desconocido.

Como resultado de la rápida coordinación entre las direcciones regionales de investigación, fue localizado el cuerpo sin vida del joven en el sector Cabirmota, en la provincia La Vega, presentando múltiples heridas de bala.

Miembros de la Policía Científica se presentaron en la escena, donde recolectaron evidencias, además de ocupar dispositivos electrónicos pertenecientes a la víctima, los cuales forman parte del proceso investigativo.

La Policía Nacional informó que profundiza las investigaciones para identificar y apresar a los responsables de este hecho, al tiempo que reiteró su compromiso de esclarecer el caso y llevar a los implicados ante la justicia.