Más de 30 sectores de SDE sin luz por avería

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Unos 36 sectores de Santo Domingo Este están sin energía eléctrica este Sábado Santo, debido a una avería en la subestación Dajao 03.

Así lo informó la Empresa Distribuidora del Este (Edeeste). La entidad aseguró que sus técnicos trabajan para restablecer el servicio "a la brevedad".

Los sectores impactados son:

Altos de Chavón (V. M.), Bambú I, Bambú II, Barrio de Juanito, Barrio Nuevo I (S. P.), Barrio Nuevo (S. P.), Brisa de Los Palmares, Cerros del Yuca, Colinas del Marañón II, Conde 1, Conde 2, Constitución, El Milloncito I, El Milloncito II, El Milloncito III, Hong Kong, Juan Pablo Duarte (Sabana Perdida), La Virgen, Las Antillas, Las Colinas, Los Guayuyos, Los Pinos (S. P.), Lotes y Servicios, Lotes y Servicios II, Lotes y Servicios III, Majagual (S. P.), Miraflores, Residencial Noelia, Villa Esperanza I, Villa Esperanza II, Villa Germán, Villa Germán II, Villa Morada, Villa Palma, Villa Pompa y El Progreso.