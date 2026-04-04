Minerd
Este lunes 6 de abril, después de Semana Santa, hay docencia; Minerd recuerda a las familias ese compromiso
El Minerd confirma que el personal docente, administrativo y de apoyo de sus respectivos centros educativos estará listo esperando el regreso de cada estudiante después del breve receso de la Semana Mayor.
El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) convocó a los estudiantes, personal docente y administrativo de los centros educativos públicos y privados a integrarse a las aulas este lunes 6 de abril, luego del asueto de Semana Santa.
La institución instó a los padres y tutores a enviar puntualmente a sus hijos a los planteles educativos para continuar con el desarrollo del calendario escolar, con el propósito de no retrasar su proceso formativo y seguir fortaleciendo la educación dominicana.
Igualmente, la cartera educativa reiteró que las familias tienen la responsabilidad compartida de mantener el compromiso de aportar, desde sus hogares, a la educación de calidad, para ser parte del proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos.
El Minerd confirma que el personal docente, administrativo y de apoyo de sus respectivos centros educativos estará listo esperando el regreso de cada estudiante después del breve receso de la Semana Mayor.