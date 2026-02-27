Cuba: EEUU busca cooperar caso lancha dejó 4 muertos

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

La Habana. EFE.

El Gobierno de Cuba afirmó ayer que mantiene comunicación con la Administración de EE.UU. sobre el incidente en sus aguas territoriales que se saldó con cuatro muertes y que las autoridades estadounidenses “han mostrado disposición a cooperar".

El viceministro de Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, reiteró además en una breve declaración que la incursión ilegal de la lancha rápida con diez personas armadas a bordo fue “un intento de infiltración con fines terroristas".

“Desde el primer momento las autoridades cubanas han mantenido comunicación sobre este intento terrorista con sus contrapartes estadounidenses, incluido el Departamento de Estado y el servicio de Guardacostas”, afirmó De Cossío.

Agregó que para esclarecer los hechos “con todo rigor” el Gobierno cubano “tiene disposición a intercambiar con el estadounidense” sobre estos hechos.

La Habana está en concreto interesada en información sobre los tripulantes de la barca, el medio de transporte y otros detalles. “Las autoridades estadounidenses han mostrado disposición a cooperar en el esclarecimiento de estos lamentables hechos”.

El suceso tuvo lugar el miércoles, cuando las tropas guardafronteras detectaron una lancha rápida procedente de EEUU y le dieron el alto para su identificación.

Según informó el Gobierno cubano, desde la lancha produjeron varios disparos a los que la guardia fronteriza respondió. En total, 4 de los 10 integrantes de la lancha rápida murieron y 6 resultaron heridos. Además, el comandante de la embarcación cubana tuvo que ser atendido.

Las autoridades cubanas incautaron, además de armas, munición y equipos militares varios. De Cossío indicó que se ha completado la identificación de los diez integrantes de la lancha rápida, todos ellos cubanos residentes en EU.

Explicó que entre los objetos incautados se encuentra fusiles asalto y de francotirador, pistolas, cócteles molotov, equipos de asalto y de visión nocturna, bayonetas, ropa camuflaje, munición de distintos tipo, alimentación para combate, medios de comunicación y “monogramas de organizaciones contrarrevolucionarias de corte terrorista". El viceministro cubano afirmó que este “no es un hecho aislado”.