Cielos espectaculares: así se despide el 2025 con cuatro lluvias de meteoros

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El 2025 culminará con un festival de luces en el cielo nocturno, ofreciendo a los entusiastas de la astronomía al menos cuatro lluvias de meteoros visibles.

Liderando el espectáculo estarán las intensas Gemínidas, consideradas una de las exhibiciones más brillantes del año, seguidas por las más discretas Úrsidas y otras menores, brindando condiciones óptimas para la observación gracias a la cercanía de la Luna Nueva.

A continuación, descubra cuándo ocurrirán estas lluvias de meteoros y como podrán visualizarse.

Lluvia de meteoros Fénicidas (2 de diciembre): Esta lluvia de meteoros ocurre cuando la Tierra atraviesa el rastro de partículas del cometa 289P/Blanpain. Al entrar en la atmósfera, estas partículas se queman y crean destellos brillantes en el cielo.

Lluvia de meteoros Pupilas: (7 de diciembre): Este evento promete un espectáculo nocturno interesante para quienes disfrutan del cielo despejado.

Lluvia de meteoros Gemínidas (13-14 de diciembre): Alcanzará su pico máximo alrededor de las 2:00 a.m., permitiendo observar hasta 150 meteoros por hora bajo condiciones ideales. Su trayectoria surge de la constelación de Géminis, y de ahí su nombre.

Lluvia de meteoros Úrsidas (22 de diciembre): Esta lluvia ocurre cerca del solsticio de invierno. Menos intensa que las Gemínidas, pero sigue siendo atractiva para los amantes de la astronomía.

¿Cómo ver la lluvia de estrellas?

- Elige un lugar apartado, alejado de la contaminación lumínica y visual

- Consulta el pronóstico meteorológico con anticipación para asegurarte de que el cielo estará despejado

- Identifica el periodo de mayor actividad de la lluvia de estrellas y organízate para observarla en ese momento

- Utiliza telescopios o binoculares, pero si no tienes ninguno, puedes mirar el cielo para intentar ver el espectáculo a simple vista