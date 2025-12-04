Moringlane: la misión humana detrás de la llegada de medicamentos de alto costo al país

Publicado por Yinett Fernández Creado: Actualizado:

El doctor Guillermo Moringlane, director de salud del Gabinete de Política Social, aseguró que el país recibirá en los próximos días un cargamento de medicamentos de alto costo valorado en RD$200 millones, destinados a pacientes con enfermedades crónicas y autoinmunes. Pero más allá de la cifra, Moringlane destaca que este esfuerzo representa una oportunidad de “llegar a quienes más lo necesitan”, una visión que, asegura, lo llevó a integrarse al Gabinete.

El doctor explicó que antes de asumir funciones públicas ya realizaba labores sociales a menor escala, pero que dentro del Gabinete encontró una plataforma con datos reales, diagnósticos poblacionales y la capacidad institucional para identificar con precisión a las personas que más dependen de este tipo de tratamientos.

Su misión en el Estado “Cuando conocí el alcance del Gabinete entendí que podíamos multiplicar la ayuda. Aquí sabemos exactamente dónde están los pacientes que no pueden costear estos medicamentos tan costosos. Entré con esa misión: llegar a ellos”, expresó en declaraciones ofrecidas al periódico HOY.

El nuevo cargamento incluye medicamentos para enfermedad de Crohn, artritis reumatoide, psoriasis y otros padecimientos que pueden superar los RD$80,000 por dosis, lo que los convierte en inaccesibles para una gran parte de la población.

Moringlane destacó que estos fármacos serán distribuidos de manera gratuita, mediante un programa nacional que requerirá receta médica y validación clínica.

El lote, que requiere refrigeración especializada, será recibido en los próximos días a través de la Fundación El Buen Samaritano —aliada histórica del Gabinete— y almacenado con las condiciones óptimas para mantener su cadena de frío.

Moringlane explicó que su compromiso con este programa va más allá de la logística:

“Cuando uno escucha a un paciente decir que ese medicamento significa volver a caminar, dormir sin dolor o simplemente tener esperanza, entiende por qué este trabajo es tan importante”, afirmó.

El doctor aseguró que el objetivo es que el programa llegue “a cada rincón del país”, y que en los próximos días el Gabinete publicará el procedimiento para que los pacientes puedan acceder a los tratamientos sin costo alguno.

“Esta donación no es solo un cargamento de medicamentos; es dignidad, alivio y un mensaje claro de que el Estado puede ser un puente para los más vulnerables”, puntualizó.