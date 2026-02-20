Día del Gato: Los gatos más famosos de la historia

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Durante miles de años, los gatos han desempeñado un papel importante en la civilización humana. A lo largo de la historia, han sido considerados animales sagrados, valorados por su capacidad para controlar plagas y se han ganado el corazón de sus dueños, forjando lazos de amistad y amor familiar.

Algunos gatos incluso han captado la atención del público y alcanzado la fama y el estrellato por derecho propio.

1. Ta-Miu, un gato famoso y compañero de un príncipe

Ta-Miu

No es ningún secreto que los antiguos egipcios sentían una gran reverencia por los felinos. Uno de los gatos más antiguos y famosos, Ta-Miu (Gata), fue la mascota del príncipe heredero Tutmosis, hijo de Amenhotep III y la reina Tiye, quien vivió hace unos 3400 años en Egipto.

Se sabe poco de la vida del príncipe, salvo que murió a temprana edad. Se le recuerda más por el hecho de que su lugar de descanso estaba acompañado por un sarcófago para los restos momificados de su gata.

El sarcófago de piedra caliza, sobre el cual hay un relieve tallado de la mascota principesca, ahora descansa en el Museo de El Cairo, lo que demuestra que el vínculo entre humanos y gatos ha existido durante miles de años.

2. Pangur Bán, una inspiración medieval

Pangur Bán

En el siglo IX, un monje irlandés escribió un hermoso poema sobre su gato, probablemente el texto literario más antiguo que se conoce sobre un felino. En el poema, titulado Pangur Bán (el nombre del gato), el autor comparó las actividades del gato para cazar ratones con sus propios proyectos literarios.

Se sabe poco del gato y del autor, pero una teoría propuesta por el profesor W. J. Gruffydd sugiere que «Pangur» es una versión de la palabra galesa «pannwr», que significa «más lleno», y que se asocia con el color blanco. Por lo tanto, sugiere que el gato podría haber sido blanco.

3. Sam el insumergible, un marinero famoso

Sam el insumergible

Uno de los gatos más famosos de la historia, el Insumergible Sam, llevó una vida llena de aventuras. Existe cierto debate sobre sus orígenes, y muchos detalles de su vida se consideran apócrifos. Por ello, la historia del Insumergible Sam es más una leyenda que una realidad pura.

Algunas imágenes que se cree que representan a Sam eran en realidad de un gato llamado Simon, que sirvió a bordo del HMS Amethyst y se hizo famoso por sobrevivir a un ataque de artillería durante el Incidente del Yangtsé. Contra todo pronóstico, Simon sobrevivió y recibió la Medalla Dickin por su valentía.

Sin embargo, la historia que le dio fama a Sam es increíblemente popular en la memoria moderna y le atrajo considerable atención. El 27 de mayo de 1941, tras una feroz batalla en el océano Atlántico, el Bismarck fue enviado a una tumba acuática con prácticamente toda su tripulación. Solo hubo 114 sobrevivientes y un gato: "Oskar", como lo llamaba la tripulación del HMS Cossack.

4. Félicette, la primera (y única) gata lanzada al espacio

Félicette

En lo que respecta a animales y vuelos espaciales, la perra Laika es probablemente la más conocida. Sin embargo, una gata callejera de París también hizo el mismo viaje. Los franceses decidieron usar gatos en lugar de perros o monos, y en 1961 comenzaron los preparativos para enviar una gata al espacio.

Había 14 candidatas potenciales para el vuelo. Todas las gatas eran hembras y se les asignaron números en lugar de nombres para evitar que los científicos se encariñaran con ellas. Las colocaron en espacios pequeños y confinados y las sometieron a experimentos de centrifugación. Se seleccionó a "C 341" por su comportamiento tranquilo y su bajo peso de tan solo 2,5 kg. Se le colocaron electrodos por todo el cuerpo y, el 18 de octubre de 1963, fue enviada al espacio en un vuelo que duró tan solo 13 minutos.

Los datos del vuelo fueron enviados a los medios de comunicación y al “C 341” se le dio el nombre de Félix, que luego se cambió a la forma femenina “Félicette”.

5. El Muy Honorable Larry

El Muy Honorable Larry

Larry, quien se desempeña como Cazador de Ratones Jefe del Gabinete (un título oficial), ha vivido en el número 10 de Downing Street desde 2011, siendo así un residente mucho más permanente que los seis primeros ministros desde que Larry asumió la residencia.

Larry nació en 2007 y pasó sus primeros años en el Hogar de Perros y Gatos de Battersea antes de ser adoptado. Originalmente concebido como mascota para los hijos del primer ministro David Cameron, Larry permaneció como Cazador de Ratones Jefe tras la marcha de Cameron y ha ocupado el puesto desde entonces, manteniendo el número 10 libre de roedores.

6. Tombili, el gato callejero

Tombili

Tombili era un gato callejero que vivía en Estambul, Turquía. No se sabe mucho sobre los detalles de su vida. Aunque los medios informaron que era macho, incluso esto es controvertido. Su nombre, "Tombili", significa "regordete" en turco. El gato llamó la atención por primera vez gracias a una fotografía en la que se le ve tumbado en la acera de forma antropomórfica.

Esta fotografía le dio al gato una considerable fama. Tras su fallecimiento en 2016 por insuficiencia renal, el alcalde del distrito de Kadıköy en Estambul recibió una petición con 17.000 firmas solicitando la erección de una estatua en su honor. Así, el 4 de octubre de 2016, Tombili fue homenajeado en bronce.

7. Grumpy Cat, un famoso gato de Internet

Grumpy Cat

En las últimas décadas, las redes sociales e internet han dado una nueva dimensión a la fama que pueden alcanzar los gatos. Los videos y memes de gatos se han convertido en algunos de los fenómenos más grandes del mundo moderno, convirtiendo a sus protagonistas felinos en los animales más populares de internet.

Hay muchas estrellas en estos géneros, pero algunas alcanzaron la fama de Tardar Sauce, mejor conocido como "Grumpy Cat".

El 22 de septiembre de 2012, se publicó una fotografía suya en Reddit, y el fenómeno "Grumpy Cat" se popularizó. Su rostro, siempre gruñón, se convirtió en un meme de internet, y sus imágenes fueron acompañadas de comentarios humorísticamente negativos y cínicos.