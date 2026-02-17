Atletas denuncian falta de condones en Juegos Olímpicos de Invierno; gastaron 10,000 en tres días

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Villa Olímpica se ha ganado durante mucho tiempo la reputación de ser uno de los entornos deportivos más inusuales, con una densa concentración de atletas de élite, horarios estrictos, privacidad limitada y semanas de competición de alta presión.

Los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 en Italia sumaron un nuevo hito a esta tradición después de que los organizadores confirmaran un sorprendente problema logístico: se quedaron sin condones.

Las autoridades de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina reconocieron que los suministros en las villas atléticas se agotaron durante los primeros días de los Juegos. Un portavoz del comité organizador local afirmó que la escasez no se debió a fallos de planificación, sino a una demanda que superó con creces las proyecciones.

“Podemos confirmar que el suministro de preservativos en las Villas Olímpicas se agotó temporalmente debido a una demanda mayor a la prevista”, declararon los organizadores en un comunicado. “Se están entregando suministros adicionales y se distribuirán por todas las villas entre hoy y el lunes. Se repondrán continuamente hasta el final de los Juegos para garantizar su disponibilidad continua”.

Según el medio italiano ‘La Stampa’, inicialmente se distribuyeron menos de 10.000 preservativos, una cifra eclipsada por las de Juegos Olímpicos anteriores. Aproximadamente 2.871 atletas compiten en las sedes de Milán, Cortina d’Ampezzo, Bormio y Livigno, lo que significa que el suministro desapareció en tan solo tres días.

El portavoz del Comité Olímpico Internacional, Mark Adams, sugirió que el momento influyó. “Creo que se han usado 10.000, 2.800 atletas; imagínense, como dicen”, declaró Adams a la prensa. “Esto demuestra claramente que el Día de San Valentín está en pleno apogeo en la villa”.

La distribución de condones no es una política olímpica nueva ni inusual. Esta práctica comenzó en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988 como parte de una iniciativa de salud pública para concienciar sobre las infecciones de transmisión sexual entre los atletas y el público más joven. El gobernador regional de Lombardía, Attilio Fontana, defendió la tradición cuando resurgió en los titulares esta semana.

“Sí, proporcionamos condones gratis a los atletas en la Villa Olímpica”, escribió Fontana. “Si esto les parece extraño a algunos, es porque desconocen la práctica olímpica establecida. Comenzó en Seúl 1988 para concienciar a los atletas y jóvenes sobre la prevención de enfermedades de transmisión sexual, un tema que no debería ser motivo de vergüenza”.

En los Juegos de París de 2024, los organizadores distribuyeron aproximadamente 300.000 condones a más de 10.500 atletas, casi treinta veces la cantidad disponible en Italia, a pesar de que solo participaron unos pocos participantes.