Decenas aeronaves EU afectadas rescate piloto

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WASHINGTON. AP

Estados Unidos recurrió a decenas de aeronaves, cientos de efectivos, tecnología secreta de la CIA y una dosis de artimañas para rescatar a dos tripulantes de un caza derribado en lo profundo de Irán, una misión arriesgada que el presidente Donald Trump y sus principales asesores de defensa detallaron el lunes.

Las fuerzas estadounidenses rescataron al piloto a las pocas horas de que el F-15E Strike Eagle cayera el jueves, al enviar helicópteros, aviones de reabastecimiento en vuelo y cazas dentro de Irán tras confirmar su ubicación, afirmó Trump en conferencia de prensa, en que describió la operación militar con nivel inusual de detalle. El segundo aviador a bordo de la aeronave —el oficial de sistemas de armas— fue rescatado 2 días después.

Trump se jactó de los recursos militares desplegados y de la coordinación entre agencias estadounidenses para llevar a cabo la audaz misión de recuperar a los efectivos en territorio enemigo, y describió el derribo del avión por parte de los iraníes como “un golpe de suerte”, después de que en un discurso difundido a nivel nacional la semana pasada dijo haber “vencido y diezmado a Irán”.

La operación de búsqueda y rescate comenzó de día sobre Irán, con helicópteros y otras aeronaves volando bajo durante siete horas, “en ocasiones enfrentando fuego enemigo muy, muy intenso”, explicó Trump.

Un A-10 Warthog, el avión de ataque que fue el principal responsable de mantener el contacto con el piloto del F-15 derribado en tierra, recibió impactos de fuego enemigo mientras enfrentaba a fuerzas iraníes, indicó el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto.

El A-10 “no podía aterrizar”, les dijo Caine a los periodistas, pero el piloto siguió combatiendo antes de volar a un país amigo y eyectarse. Fue rescatado rápidamente y se encuentra bien.

Tras rescatar al piloto del F-15, helicópteros HH-60 Jolly Green II fueron “atacados por absolutamente todas las personas en Irán que tenían un arma de fuego ligera, y una de las aeronaves, la que iba detrás, recibió varios impactos”. Los tripulantes sufrieron heridas menores, agregó.

El rescate del piloto del caza, que volaba con el indicativo Dude-44 Alpha, ocurrió antes de que los iraníes pudieran organizar una búsqueda integral por su cuenta, pero localizar y traer de vuelta al oficial de sistemas de armas fue una labor más complicada.

Un presentador de un canal afiliado a la televisión estatal iraní había estado instando a los residentes de la región montañosa del suroeste de Irán donde cayó el caza a entregar a cualquier “piloto enemigo” a la policía, y prometió recompensa.