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Guerra

Decenas aeronaves EU afectadas rescate piloto

Fueron atacados por todas las personas en Irán que tenían arma fuego ligera, y una de las aeronaves, recibió varios impactos

Aeronaves estadounidenses destruídas por Irán durante operativo de rescate del piloto en su territorio. Internet

Aeronaves estadounidenses destruídas por Irán durante operativo de rescate del piloto en su territorio. Internet

Agencia AP
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WASHINGTON. AP

Estados Unidos recurrió a decenas de aeronaves, cientos de efectivos, tecnología secreta de la CIA y una dosis de artimañas para rescatar a dos tripulantes de un caza derribado en lo profundo de Irán, una misión arriesgada que el presidente Donald Trump y sus principales asesores de defensa detallaron el lunes.

Las fuerzas estadounidenses rescataron al piloto a las pocas horas de que el F-15E Strike Eagle cayera el jueves, al enviar helicópteros, aviones de reabastecimiento en vuelo y cazas dentro de Irán tras confirmar su ubicación, afirmó Trump en conferencia de prensa, en que describió la operación militar con nivel inusual de detalle. El segundo aviador a bordo de la aeronave —el oficial de sistemas de armas— fue rescatado 2 días después.

Trump se jactó de los recursos militares desplegados y de la coordinación entre agencias estadounidenses para llevar a cabo la audaz misión de recuperar a los efectivos en territorio enemigo, y describió el derribo del avión por parte de los iraníes como “un golpe de suerte”, después de que en un discurso difundido a nivel nacional la semana pasada dijo haber “vencido y diezmado a Irán”.

La operación de búsqueda y rescate comenzó de día sobre Irán, con helicópteros y otras aeronaves volando bajo durante siete horas, “en ocasiones enfrentando fuego enemigo muy, muy intenso”, explicó Trump.

Un A-10 Warthog, el avión de ataque que fue el principal responsable de mantener el contacto con el piloto del F-15 derribado en tierra, recibió impactos de fuego enemigo mientras enfrentaba a fuerzas iraníes, indicó el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto.

El A-10 “no podía aterrizar”, les dijo Caine a los periodistas, pero el piloto siguió combatiendo antes de volar a un país amigo y eyectarse. Fue rescatado rápidamente y se encuentra bien.

Tras rescatar al piloto del F-15, helicópteros HH-60 Jolly Green II fueron “atacados por absolutamente todas las personas en Irán que tenían un arma de fuego ligera, y una de las aeronaves, la que iba detrás, recibió varios impactos”. Los tripulantes sufrieron heridas menores, agregó.

El rescate del piloto del caza, que volaba con el indicativo Dude-44 Alpha, ocurrió antes de que los iraníes pudieran organizar una búsqueda integral por su cuenta, pero localizar y traer de vuelta al oficial de sistemas de armas fue una labor más complicada.

Un presentador de un canal afiliado a la televisión estatal iraní había estado instando a los residentes de la región montañosa del suroeste de Irán donde cayó el caza a entregar a cualquier “piloto enemigo” a la policía, y prometió recompensa.

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