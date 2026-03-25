Declaran a Meta y Google responsables en un juicio histórico sobre la adicción a las redes sociales

Publicado por BBC Mundo Creado: Actualizado:

Un jurado de Los Ángeles ha otorgado una victoria sin precedentes a una joven que demandó a Meta y Google por su adicción a las redes sociales durante la infancia.

Un panel de jurados determinó que Meta y Google construyeron intencionalmente plataformas de redes sociales adictivas que perjudicaron la salud mental de una mujer de 20 años, conocida como Kaley.

El resultado tendrá probablemente influencia en cientos de casos similares que actualmente avanzan en los tribunales de Estados Unidos.

Los abogados de Meta argumentaron que, aunque Kaley había sufrido en su vida, su uso de Instagram, propiedad de Meta, no causó ni contribuyó de manera significativa a esas dificultades.

Tras un juicio que duró unas cinco semanas, el jurado determinó que Meta es responsable del 70% del daño sufrido por la demandante, mientras que YouTube tiene el 30% de la culpa, lo que significa que Meta pagará la mayor parte de la indemnización otorgada a Kaley.

Otro tipo de daños —los daños punitivos— aún está pendiente de ser determinado por el tribunal. Según la ley estatal, esta suma podría alcanzar los US$30 millones.

En un comunicado, Meta afirmó: "Respetuosamente no estamos de acuerdo con el veredicto y estamos evaluando nuestras opciones legales".

Durante la que fue su primera comparecencia ante un jurado, el presidente y director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, se apoyó en la política histórica de la empresa de no permitir usuarios menores de 13 años en ninguna de sus plataformas.

Cuando se le presentaron investigaciones internas y documentos que mostraban que Meta sabía que niños pequeños usaban de hecho sus plataformas, Zuckerberg dijo que "siempre deseó" avanzar más rápido en la identificación de usuarios menores de 13 años.

Insistió en que, con el tiempo, la empresa llegó al "lugar correcto".

Aunque Google, como propietaria de YouTube, también era demandada en el caso, la mayor parte del juicio se centró en Instagram y Meta.

Snap y TikTok también fueron inicialmente demandadas, pero ambas compañías alcanzaron acuerdos confidenciales con Kaley antes del juicio.