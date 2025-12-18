Día Internacional de los Migrantes: el desafío de los niños migrantes no acompañados

Publicado por RFI Creado: Actualizado:

Trata de personas, explotación o abusos son algunos de los peligros que enfrentarán más de 14 millones de niños migrantes en América Latina y el Caribe en 2026. Esta es la cifra que surge del último informe de UNICEF, el cual resalta una disminución significativa de migrantes hacia el norte.

Así lo explica Alexandra Blasón, consejera regional para América Latina y el Caribe de la organización: "El endurecimiento de las políticas de acogida en Estados Unidos es básicamente el factor determinante para este cambio de tendencia. Hay que saber que estas personas que migraban hacia el norte, que no llegaron a Estados Unidos, se encuentran en una situación de vulnerabilidad mayor porque emprenden un camino de regreso, que es un camino largo, difícil.

"Además ya llevaban traumas y situaciones de vulnerabilidad en el camino de ida. Entonces sí que estamos encontrando quizás menos flujo de migrantes, pero en situaciones de mayor vulnerabilidad, sobre todo para los niños no acompañados y niños en situaciones de trauma".

Uno de los principales factores que generan los desplazamientos forzados son los conflictos armados. Ejemplo de ello es Haití, donde se estima que más de 700.000 niños se vieron obligados a huir de sus hogares en los primeros nueve meses de 2025.

El informe también señala las catástrofes naturales, como el huracán Melisa, que afectó gravemente a Jamaica y Cuba y a la situación de más de 900.000 niños.

"Son fenómenos que vemos claramente que están aumentando y que, a pesar de las medidas de prevención y es una de las cosas con las cuales estamos intentando trabajar con los diferentes países y UNICEF está trabajando en temas de prevención y adaptación al cambio climático, difícilmente la aceleración que llevamos logre tener medidas de adaptación tan fuertes y de mitigación como para evitar los efectos que estamos viendo en los últimos años", explica Blasón.

Al final del informe, Unicef solicita algo más de 580 millones de dólares para hacer frente a la situación: "Es lo mínimo que poder necesitamos para la respuesta humanitaria ligada a al soporte vital, para evitar la pérdida de vidas. Estos fondos se enfocarían sobre temas como acceso al agua y al saneamiento, la nutrición, la educación, la protección de la infancia en estas situaciones de vulnerabilidad", concluye la consejera de UNICEF.

Con todo esto, Blasón recalca que es necesario cuidar a estos niños, sobre todo aquellos de origen indígena o afroamericano, ya que pertenecen a los grupos más vulnerables.