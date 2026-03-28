Diez soldados de EEUU heridos en ataque Irán

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WASHINGTON.- AP

Un ataque con misiles iraníes causó heridas a por lo menos 10 militares y dañó varios aviones de Estados Unidos el viernes en una base militar en Arabia Saudí, según dos funcionarios de Estados Unidos familiarizados con la situación.

Los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato para tratar asuntos militares delicados, manifestaron que el ataque contra la Base Aérea Prince Sultan dañó varios aviones cisterna de reabastecimiento de Estados Unidos. Uno de los funcionarios indicó que dos de los militares resultaron heridos de gravedad.

En internet se publicaron imágenes satelitales que parecían mostrar los daños en las aeronaves.

El ataque, en el que se utilizó un misil iraní además de drones, se produjo un día después de que el presidente estadounidense Donald Trump afirmara que Irán ha sido “aniquilado” y de que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, sostuviera que “nunca en la historia registrada el ejército de una nación había sido neutralizado tan rápida y tan eficazmente”.

El Comando Central de Estados Unidos informó el viernes más temprano que más de 300 militares han resultado heridos en el conflicto que comenzó hace un mes. Aunque la mayoría de los heridos se ha recuperado y ha regresado al servicio, 30 siguen fuera de combate y 10 son considerados heridos de gravedad.

No es la primera vez que Irán ataca la Base Aérea Prince Sultan. El sargento del Ejército de Estados Unidos Benjamin N. Pennington, de 26 años, resultó herido durante un ataque contra la base el 1 de marzo y murió días después. Es uno de los 13 militares estadounidenses que han muerto en la guerra.

El incidente se produce en el contexto de las crecientes tensiones en la región vinculadas al conflicto con Irán, que ha derivado en ataques contra objetivos militares y estratégicos en distintos países aliados.