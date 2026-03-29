Revive la magia: The Killers regresan a RD tras 17 años de ausencia

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

La icónica banda estadounidense The Killers volvió a presentarse en República Dominicana el 27 de marzo, en una noche en la que el rock alternativo llenó de emoción y euforia a miles de fanáticos que cantaron a todo pulmón su sonido moderno y enérgico.

“Los Asesinos”, como se traduce The Killers, sin matar a nadie robaron los corazones de miles de fanáticos en su presentación en el Óvalo de la Feria Ganadera, en Santo Domingo, y regalaron momentos memorables al interpretar éxitos como “Mr. Brightside”, “Somebody Told Me”, “When You Were Young” y “Human”.

La lluvia sirvió como telón para las luces del escenario y los fanáticos se prepararon con capas impermeables para disfrutar, sin que el agua fuera un obstáculo, de un repertorio de 19 canciones tocadas sin descanso.

Tras 17 años de ausencia en el país, pues The Killers se presentaron por primera vez el 13 de noviembre de 2009, la fanaticada mostró que esperaba con ansias su regreso.

The Killers

El concierto inició a las 9:25 de la noche con “My Own Soul’s Warning” y “Enterlude”. Luego el tecladista y vocalista Brandon Flowers dijo en su escaso español: “Buenas noches, Santo Domingo. Nos extrañaron. Yo seré su anfitrión esta noche. ¿Cómo la están pasando? Si hay algo en lo que pueda ayudar, déjame saber”, y continuó con “When You Were Young”, tocando el piano.

La banda siguió con “Jenny Was a Friend of Mine”, “Smile Like You Mean It”, “Shot at the Night”, “Running Towards a Place” y “On Top”.

The Killers se formó en Las Vegas, Nevada, en 2002. Más adelante interpretaron “The Man” y Flowers se dirigió al público en inglés: “We did not come here to passive we came here to electrify”, es decir, “No vinimos aquí a ser pasivos, vinimos a electrizar”.

Otras canciones del repertorio fueron “Somebody Told Me”, “Human” y “A Dustland Fairytale”, momento emotivo en el que pidieron al público encender las luces de sus celulares y vivir la experiencia plenamente.

Durante este mes de marzo la banda ha tocado en diferentes escenarios de Latinoamérica como Asunción (Paraguay), Bogotá (Colombia), Lima (Perú), San José (Costa Rica) y Monterrey (México).

También formó parte de la noche “Runaways”, donde los asistentes demostraron su dominio del inglés siguiendo a Flowers en los coros “we cant wait till tomorrow”. En “Read My Mind” también corearon “can you read my mind” junto a la banda.

Continuaron la velada con “Caution” y “All These Things That I’ve Done”, una de las canciones más coreadas de la noche. Flowers presentó a su banda compuesta por el guitarrista Dave Keuning, el bajista Mark Stoermer y el baterista Ronnie Vannucci Jr., y se despidió del público.

Luego regresaron al escenario con dos himnos para sus fanáticos: “Bones” y “Mr. Brightside”, con los que cerraron el concierto entre aplausos y euforia a las 11:05 de la noche.

En la era del reguetón y el dembow, The Killers recordó que el rock sigue vigente, y miles de personas ovacionaron un espectáculo cargado de energía, nostalgia y un repertorio que hizo vibrar al público dominicano.

Una banda influyente

The Killers es considerada una de las bandas de rock más influyentes de las últimas dos décadas, con una mezcla de rock alternativo, new wave y una energía arrolladora en vivo.

Con ocho álbumes de estudio, más de 30 millones de discos vendidos y una colección de himnos generacionales como “Mr. Brightside”, “Somebody Told Me”, “Human”, “When You Were Young” y “All These Things That I’ve Done”, la banda continúa llenando estadios alrededor del mundo.

La primera gran gira mundial del grupo comenzó en 2004, tras el lanzamiento de su álbum debut “Hot Fuss”. Entre sus giras más importantes figuran la del álbum “Sam’s Town” (2006–2007), “Battle Born World Tour” (2013), “Imploding the Mirage Tour” (2022–2023) y “Rebel Diamonds Tour” (2024–2025).