EEUU e Israel bombardean la central nuclear Bushehr, Irán

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Redacción internacional.- EFE

La central nuclear iraní de Bushehr fue blanco este viernes de un tercer ataque de Estados Unidos e Israel, pese a las condenas a estos bombardeos del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y de Rusia. Las investigaciones preliminares indican que el proyectil no causó ni víctimas ni daños materiales o técnicos en las distintas partes de la central nuclear, según publicó la agencia oficial iraní Fars.

Las autoridades iraníes denunciaron que “atacar instalaciones nucleares pacíficas constituye una clara violación de las normas internacionales” y que estos ataques podrían “amenazar gravemente la seguridad de la región".

Por su parte, el OIEA comunicó en su cuenta de X que fue informado por Irán de un nuevo ataque en Bushehr, el tercer incidente de este tipo en diez días.

El organismo indicó que, según Irán, no se han reportado daños en el reactor en funcionamiento ni fugas de radiación, y que la central se encuentra en condiciones normales.

El director general del OIEA, Rafael Grossi, expresó nuevamente su profunda preocupación por la actividad militar en las proximidades de la central nuclear y advirtió de “un grave incidente radiológico si el reactor resultara dañado".

Estrecho de Ormuz.-

Por otro lado, la Guardia Revolucionaria iraní volvió a afirmar que el estrecho de Ormuz, permanece cerrado y advirtió que cualquier embarcación que atraviese esta ruta vitar “se enfrentará a graves consecuencias".