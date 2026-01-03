Diosdado Cabello: "no facilitarle las cosas al enemigo tras ataque de EE.UU.”

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, pidió este sábado a la población mantener la calma y no “facilitarle las cosas al enemigo invasor”, tras el ataque aéreo ejecutado por Estados Unidos en la madrugada.

Cabello calificó la ofensiva como un acto “criminal y terrorista” y aseguró que el país se mantiene en resistencia frente a lo que considera una agresión militar. El llamado busca evitar que la tensión interna se traduzca en desorden social, en un contexto marcado por denuncias del gobierno venezolano sobre amenazas a la soberanía nacional.