Lo más leído en el periódico HOY del 08 al 13 de marzo: desde guerra en Medio Oriente hasta Clásico Mundial

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A continuación las noticias más leídas del periódico HOY, desde el conflicto en Medio Oriente hasta el Clásico Mundial de Béisbol, las 10 noticias preferidas por los lectores en la semana del 08 al 13 de marzo de 2026.

Irán ataca a Israel y las bases EEUU en la zona

Guerra

La Guardia Revolucionaria de Irán anunció en la madrugada de este miércoles una nueva oleada de ataques contra Israel y contra bases estadounidenses en Irak, además de fuerzas navales de Washington.

En un comunicado difundido por la agencia iraní Fars, el cuerpo de élite aseguró que sus misiles golpearon “el corazón de Tel Aviv”, en Israel, además de las “bases enemigas americanas-sionistas en Erbil”, la principal ciudad del Kurdistán iraquí, y la Quinta Flota naval estadounidense, desplegada en Oriente Medio.

Pagos digitales e inclusión financiera: un motor de crecimiento para República Dominicana

Pagos digitales e inclusión financiera: un motor de crecimiento para República Dominicana

La forma en que pagamos está cambiando a una velocidad sin precedentes. Los pagos digitales han dejado de ser una opción para convertirse en un pilar fundamental de la economía moderna, contribuyendo a la innovación, seguridad financiera y apertura de nuevas oportunidades para millones de personas y pequeños negocios.

De Sabana Grande a la cima: Corina Hamby se convierte en la mejor agente en Alabama

Dominicana alcanza el primer lugar en transacciones inmobiliarias en Alabama, EEUU

Una dominicana de origen humilde fue reconocida recientemente como la agente inmobiliaria número uno en transacciones en el estado de Alabama, Estados Unidos, consolidándose como una de las profesionales más destacadas del sector en ese territorio del sureste del país.

Se trata de Corina Hamby, nacida en Sabana Grande de Boyá, en la República Dominicana, cuya historia de superación la llevó de crecer en una familia numerosa y de escasos recursos a posicionarse en la cima del mercado inmobiliario estatal.

Jhael Isa explica chispeo en la Línea 2C del Metro y asegura que no hubo riesgo

Metro

El vicepresidente de la Empresa Metropolitana de Transporte (EMT), Jhael Isa, aclaró este lunes que el chispeo registrado días atrás en la Línea 2C del Metro de Santo Domingo, que conecta al kilómetro 9 con la entrada de Los Alcarrizos, se debió a un ajuste en la catenaria, el sistema que suministra electricidad a los trenes.

“La catenaria es el elemento a través del cual se electrifica el sistema. Siempre va a mover esa chispa… Eso fue un ajuste porque tú tienes que ir ajustando cada uno de los elementos”, manifestó.

República Dominicana vs. Venezuela: ¿A qué hora será el partido y donde verlo?

Equipo dominicano

El Clásico Mundial de Béisbol 2026 tendrá mañana uno de sus partidos más emocionantes cuando las selecciones de República Dominicana y Venezuela se enfrenten en el loanDepot Park de Miami.

Ambos equipos llegan con la mirada puesta en asegurar el primer lugar del grupo D y evitar un cruce temprano contra potencias como Japón en la siguiente fase.

Con 10 camiones: así buscan retirar la basura acumulada en Santo Domingo Oeste y sectores vulnerables

El alcalde de Santo Domingo Oeste, agradeció el apoyo de la Liga Municipal Dominicana y Fedomu al acudir con este operativo en la mañana de hoy

Diez camiones recolectores de basura recorrerán durante los próximos 15 días los sectores más vulnerables de Santo Domingo Oeste, como parte de una intervención especial para enfrentar la acumulación de residuos en las calles.

La intervención forma parte de una iniciativa impulsada por la Liga Municipal Dominicana (LMD) y la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu), con el objetivo de recoger los desechos que llevan varios días acumulándose en distintos sectores del municipio.

Dólar hoy: las tasas de compra y venta desde el 07 hasta el 09 de marzo

Dólar

El Banco Central de la República informó que la compra y venta del Dólar Estadounidense, desde este 7 de marzo de 2026, son de RD$60.3088 /US$ y RD$60.7541/US$, respectivamente, las cuales servirán de referencia para las operaciones de esta institución hasta el día 09 de marzo de 2026.

Luis Abinader desvincula 17 vicecónsules en diferentes consulados RD en el mundo

Luis Abinader

El presidente Luis Abinader desvinculó el pasado miércoles, mediante el decreto 149-26, la cantidad de 17 vicecónsules que prestaban servicios en diferentes consulados dominicanos diseminados por el mundo.

Entre los cesanteados figuran dos pertenecientes a Nueva York; Francisco Antonio Báez Maríñez auxiliar consular en NY, y Edgar Núñez Agüero, miembro de la seccional PRM-NY, y vicecónsul en Montreal, Canadá, donde Lucilo de los Santos, presidente de la seccional del partido en Nueva Jersey, es el actual cónsul.

EE. UU. convoca a ciudadanos residentes en RD para integrarse a su red de seguridad

Embajada de los Estados Unidos de América en Santo Domingo.

La Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana cuenta con un componente estratégico que trasciende las oficinas consulares: la Red de Enlace Estadounidense (ALN).

Este sistema de comunicación y asistencia descansa sobre la figura de los Voluntarios de Enlace Ciudadano (CLV), residentes que actúan como puntos de contacto críticos en un país que alberga a una de las comunidades de ciudadanos estadounidenses más grandes de la región

Gascue y Zona Colonial, entre sectores impactados por trabajos de seguridad en la red eléctrica

La suspensión del servicio tendrá una duración aproximada de cuatro horas

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) informó que, durante el día de hoy sábado, realizará una interrupción programada del servicio eléctrico en el circuito DESP03, como parte de las acciones de mantenimiento preventivo que ejecuta la empresa para fortalecer la seguridad y estabilidad del sistema eléctrico.