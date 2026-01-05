Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Expertos alertan que acciones de EE.UU. debilitan normas democráticas

Diplomacia

Duda que Trump invada a México

Reconoció que se está viviendo una “situación especial” tras regreso Trump al poder, pero que hay colaboración y entendimiento con EU

Claudia Sheinbaum.

La presidenta de México, uno de los países que condenó tajantemente el ataque de Estados Unidos a Venezuela, minimizó el lunes las declaraciones de Donald Trump sobre una eventual acción militar contra los cárteles en su país realizadas tras la captura de Nicolás Maduro. “No veo riesgos”, afirmó Claudia Sheinbaum.

"Son formas de hablar del presidente Trump", afirmó. “Yo no creo en la invasión, no creo ni siquiera que sea algo que ellos estén tomando muy en serio... La delincuencia organizada no se resuelve con una intervención”, subrayó.

Aunque la presidenta reconoció que se está viviendo una “situación especial” desde que el republicano regresó al poder, dijo que hay colaboración y entendimiento con Washington y consideró que “son muy pocos los que están de acuerdo con una intervención” en México

