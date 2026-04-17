Embajada de EE.UU. en RD busca voluntarios de Enlace Ciudadano: ¿qué es y cómo formar parte?

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La Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo informó que está buscando Voluntarios de Enlace Ciudadano (CLV) para integrarse a su Red de Enlace Estadounidense (ALN), un componente clave de sus esfuerzos para proteger a los ciudadanos estadounidenses en la República Dominicana.

Pero, ¿qué son los CLV? A continuación, te explicamos en qué consisten y otros datos que debes saber.

Los CLV, según comunicó la embajada a través de un comunicado, son enlaces ciudadanos voluntarios, no remunerados, en contacto con las comunidades de ciudadanos estadounidenses a las que sirve la Embajada.

“Los CLV ayudan a identificar las necesidades de la comunidad, comunicar información de manera proactiva a la Embajada y asociarse para abordar los problemas de seguridad, protección y salud que afectan a los ciudadanos estadounidenses. Los CLV juegan un papel importante en mantener informada a la comunidad de ciudadanos estadounidenses en el distrito y, en circunstancias extraordinarias, ayudar a brindar servicios de emergencia a los ciudadanos estadounidenses que los necesiten”, se lee en el documento.

La sede diplomática señaló que los CLV deben hablar inglés con fluidez y, idealmente, tener conocimientos de español y/o creole, además de estar familiarizados con la comunidad de ciudadanos estadounidenses en su región. “No es necesario ser ciudadano estadounidense para ser CLV”, aclaró.

¿Cómo ser un CLV?

El consulado precisó que las personas que deseen ser CLV deben completar la encuesta para la Red de Enlace Estadounidense y Voluntarios de Enlace Ciudadano (CLV), disponible en su página web.

“Una vez recibida la encuesta, su perfil será revisado y se le enviará un correo electrónico de seguimiento con los próximos pasos dentro de 10 días hábiles”, indicó.

¿Dónde se buscan?

Buscan reclutar nuevos CLV en todo el distrito de la Embajada, que comprende las siguientes provincias: Santo Domingo, Boca Chica, Punta Cana, Higüey (La Altagracia), La Romana, Bayahibe, San Pedro de Macorís, San Francisco de Macorís (Duarte), Nagua (María Trinidad Sánchez), Río San Juan, Cabrera, Las Terrenas, Samaná, Puerto Plata, Cabarete, Sosúa, Dajabón, Montecristi, La Vega, Jarabacoa, Constanza, Cotuí (Sánchez Ramírez), Bonao (Monseñor Nouel), San Juan de la Maguana, Las Matas de Farfán, Elías Piña, Jimaní (Independencia), Barahona y Pedernales. Los CLV en ciudades pequeñas y zonas rurales son especialmente importantes porque pueden ser los lugares más difíciles de alcanzar en una emergencia.

¿Qué se le podría solicitar a un CLV?

Como CLV, se le podría solicitar lo siguiente:

Difundir información, según lo indique la embajada, a la comunidad estadounidense en su zona ALN.

Ser un recurso local para ayudar a la embajada a comprender los temas que preocupan a los ciudadanos estadounidenses y compartir información que pueda apoyar las operaciones consulares.

Informar sobre los recursos locales disponibles para ciudadanos estadounidenses en su zona ALN, identificar brechas y, cuando sea posible, ayudar a resolverlas.

Identificar riesgos de posibles crisis y problemas de seguridad en su zona ALN, así como brechas en la preparación de la comunidad estadounidense.

En situaciones de emergencia y únicamente bajo instrucciones explícitas de la embajada, brindar servicios de emergencia a ciudadanos estadounidenses.

Mantener contactos locales en su zona ALN, incluidos expatriados estadounidenses y no estadounidenses, que puedan ser útiles para las operaciones consulares.

Interactuar con otros CLV para compartir experiencias a través de los medios en línea de la ALN de la embajada, por correo electrónico, reuniones presenciales u otros canales establecidos.

Animar a los ciudadanos estadounidenses a inscribirse en el Programa de Registro de Viajeros Inteligentes (STEP).

Ayudar a los ciudadanos estadounidenses a registrarse y votar desde el extranjero.

Identificar y ayudar a reclutar a otras personas que puedan estar dispuestas a servir como CLV en su zona ALN o en otra parte del país.

Como CLV usted:

No es representante del gobierno de los Estados Unidos.

No recibe compensación monetaria.

No es empleado del gobierno, portavoz ni funcionario o agente consular.

Debe remitir todas las consultas de medios o asuntos legales a la embajada.

Debe remitir a la embajada todas las solicitudes generales para explicar políticas, procedimientos o servicios más allá de lo que está disponible públicamente.

Debe proteger la privacidad de la información personal que se le comparta en el ejercicio de sus funciones. Parte de la información que podría recibir de la Embajada de EE. UU. en su rol de CLV está sujeta a la Ley de Privacidad de 1974. No debe usar ni divulgar esta información, excepto cuando sea necesario para desempeñar sus funciones como CLV.

Comunicación de la Red de Enlace Estadounidense

El Departamento de Estado de EE. UU. busca constantemente nuevas formas de distribuir información al público, por lo que está abierto a sugerencias. Las embajadas y consulados de EE. UU. en todo el mundo utilizan diversos métodos de comunicación para compartir información con los CLV y mantenerse en contacto con ellos:

• Correo electrónico / mensajes de texto / WhatsApp (los más comunes)

• Teléfono

• Blogs comunitarios y redes sociales (por ejemplo, dentro de su comunidad residencial o asociación de empleados), además de compartir contenido desde sus cuentas oficiales.