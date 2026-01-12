EEUU considera acciones militares Irán por muertes

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, considera nuevas acciones militares contra Irán y ha sostenido conversaciones preliminares sobre ellas ante las crecientes protestas en el país que han dejado cientos de muertos, según han expresado funcionarios EU a medios. El mandatario ha tenido charlas preliminares de múltiples opciones para atacar Irán, incluyendo bombardeos, pero no ha decidido.

ONG eleva a 538 fallecidos

Al menos 538 personas han muerto en las protestas que empezaron en Irán el pasado 28 de diciembre por la crisis económica y que han ido multiplicándose desde entonces por más de cien ciudades de todo el país, según difundió este domingo la ONG Human Rights Activists News Agency (HRANA).

Advertencia de Irán

El presidente del parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalibaf, advirtió ayer que en caso de producirse un ataque estadounidense sobre Irán “tanto los territorios ocupados (Israel) como los centros militares, bases y barcos” de EE.UU e Israel en la región “serán objetivos legítimos".

Israel

El Ejército israelí dice estar siguiendo las protestas en Irán, y afirma que está preparado para defenderse, así como para “responder con fuerza”.

El secretario general de la ONU, António Guterres, urgió a Irán “abstenerse del uso de la fuerza innecesario o desproporcionado”.