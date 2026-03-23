EEUU desplegará hoy a ICE en los aeropuertos para ayudar seguridad

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Nueva York. EFE.

El zar de la frontera de la Casa Blanca, Tom Homan, confirmó ayer que Estados Unidos desplegará a partir de hoy, lunes, a agentes de inmigración (ICE) para aliviar la carga de trabajo de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA, en inglés), cuyos empleados no cobran desde febrero.

En una entrevista con el programa 'State of the Union', de la cadena CNN, Homan aseguró que esta medida ayudará a la TSA “a cumplir su misión y a que el público estadounidense pase por los aeropuertos lo más rápido posible, respetando todas las normas y protocolos de seguridad".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó ayer con encargar esta tarea al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) si los demócratas no aprueban financiar a la TSA, cuyos funcionarios llevan sin cobrar desde febrero por el boicot demócrata contra la agresiva política migratoria.

El republicano aseguró que ya ha instruido a ICE a personarse en aeropuertos el lunes- “Espero con ansias la llegada de ICE el lunes, y ya les he dicho- '¡Prepárense!'”, escribió.

Homan dijo ayer que los agentes ayudarán a la TSA “a hacer su trabajo en áreas que no requieren conocimientos especializados". “Hay funciones que podemos desempeñar para liberar a los agentes de la TSA de tareas no esenciales, como vigilar una salida, para que puedan volver a las máquinas de escaneo y hacer pasar a la gente más rápido”, explicó.

Seguridad Nacional

El Senado rechazó el viernes, por quinta vez desde febrero, financiar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que lleva en cierre parcial 5 semanas y del que dependen TSA y las agencias migratorias.

La suspensión del pago de las nóminas de los trabajadores de TSA ha llevado a que muchos pidan bajas o se hayan despedido, provocando larguísimas colas en importantes aeropuertos como Atlanta, el JFK de N. York o Nueva Orleans.

Ayer en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta Algunos viajeros esperaron en fila casi 6 horas en el principal punto de control de seguridad, donde a media tarde había sólo 2 agentes de TSA para revisar identificaciones. Muchos perdieron vuelos y se apresuraron a reservar vuelos posteriores o para anotarse en listas de espera que tenían decenas nombres.