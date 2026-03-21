EEUU envía marines y buques cerca Irán

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DUBÁI, Emiratos Á. Unidos.- AP

Tres semanas después del inicio de una guerra que se agudiza en Oriente Medio, EEUU envía más buques de guerra e infantes de Marina hacia allá, incluso luego de que el presidente Donald Trump manifestó el viernes que su gobierno sopesa “reducir” las operaciones militares en la región. Mientras tanto, Irán amenazó con ampliar sus ataques de represalia para incluir sitios recreativos y turísticos en todo el mundo.

El comentario de Trump, pareció contraponerse a la medida de su gobierno de enviar más efectivos y navíos, y solicitar otros 200,000 millones de dólares al Congreso para financiar el conflicto.

En su publicación, el mandatario también dejó entrever un panorama confuso sobre si Estados Unidos vigilaría la vital ruta marítima del estrecho de Ormuz. Trump había dicho esta semana que Washington no necesita ayuda, pero a la vez se quejó de que otros países no ayudaban.

Los ataques

Mientras muchos habitantes de la región conmemoraban uno de los días más sagrados del calendario musulmán, el gobierno israelí atacaba Teherán e Irán lanzaba más ofensivas contra Israel y sitios energéticos en los vecinos Estados árabes del golfo Pérsico.

Ayatolá elogia iraníes.-

El líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, elogió la firmeza de los iraníes ante la guerra en una declaración escrita, leída en la televisión iraní con motivo del Nowruz. Declaró que los ataques de Estados Unidos e Israel se basan en la ilusión de que, al matar a los principales dirigentes de Irán, podrían provocar que el gobierno caiga.

El principal portavoz militar de Irán, el general Abolfazl Shekarchi, advirtió el viernes que “parques, áreas recreativas y destinos turísticos” en todo el mundo no estarán seguros para los enemigos del país.