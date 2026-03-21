¡Urgencias para lo que venga por la guerra!

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Lo que en el lenguaje coloquial suele describirse como el acto de “apretarse el cinturón”, comienza a ocurrir en el país con medidas oficiales trazadas ante la inminencia de que un lejano contexto bélico derive de todos modos hacia estas tierras con significativos aumentos de costos en materias primas y productos terminados esenciales para el funcionamiento de la economía nacional y los abastos.

Una ofensiva de Estado contra las ingratitudes que provienen del desgarrador quebrantamiento de la paz en el Medio Oriente que lanza a los dominicanos hacia la austeridad y a la reprogramación del presupuesto apartándolo significativamente de respaldar con asignaciones las expansiones productivas y propiciadoras de un mayor desarrollo para, en cambio, hacer más gruesos los gastos sociales y subsidios. Mitigaciones a fin de cuentas para que los daños a la República se limiten a disminuir –tal vez en niveles dramáticos- el positivo crecimiento que la ha caracterizado por muchos años.

En marcha expedir más subsidios alimentarios y remediadores coyunturales de problemas sectoriales a costa de seguir restando énfasis a las inversiones en infraestructuras e innovaciones tecnológicas imprescindibles para elevar los niveles productivos del país, teniéndose que procurar, de todos modos, que estos auxilios de emergencia sean utilizados correctamente, conociéndose la tendencia a abusar de las generosidades del Estado desnaturalizándolas desde la marrulla del tráfico de influencias.

Entre las medidas más inteligentes y prácticas anunciadas (la de subsidiar aún más la gasolina no lo es tanto por fomentar consumos ineficientes) está la de frenar las alzas que impactarían los precios subvencionando a los fertilizantes, insumos fundamentales empleados en la casi totalidad de la agricultura y que son impactados fuertemente cuando el petróleo se encarece por incluirse intensamente en el proceso industrial que da lugar a los abonos de gran capacidad para mantener los niveles de rendimientos de los cultivos en especial del arroz, el cereal de mayor uso en la cocina dominicana; también para que el campo dominicano sea cada vez más fértil para plátanos, tomates y banano como los mejores amigos del laborioso campesino criollo.