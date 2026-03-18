Iluminada Muñoz: elegancia, carácter y poder femenino en Premios Soberano

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Iluminada Muñoz apostó por una elegancia impecable en Premios Soberano, proyectando la mujer segura, sofisticada y fiel a su esencia.

El diseño exclusivo de Lucía Roque destacó por su silueta sirena de líneas limpias y su refinado escote off-shoulder, una propuesta de modern couture que combinó minimalismo, estructura y feminidad con un lenguaje visual digno de la alfombra roja.

La dirección de imagen estuvo a cargo de la destacada Melissa Gonell, quien logró un balance perfecto entre fuerza y sofisticación a través de un total look coherente y editorial.

La joyería en larimar de la colección Alas de Sol de Laura Tosato aportó el toque final: un guiño de lujo caribeño que selló una imagen memorable.

Talento: Iluminada Muñoz

Diseño: Lucía Roque

Estilismo: Melissa Gonell

Joyería: Laura Tosato

Calzado: Laulet

Maquillaje: Kirsy Garrido

Peinado: Irlanda Cabrera

Fotografía: Imperdible Estudio RD