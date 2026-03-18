Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad Alegría

Confesiones en la alfombra

La Fiera Típica revela el nombre del urbano con quien desearía realizar un "Colab"

La Fiera típica

La Fiera típica

Lency Alcántara
Publicado por
Lency Alcántara

Creado:

Actualizado:

El cantante de música urbana La Fiera Típica, confesó esta noche en la alfombra roja de los Premios Soberano que le gustaría realizar una colaboración con el  interprete de música urbana, Shadow Blow .

Al ser cuestionado respondió: "Con cual genero femenino o masculino.. bueno me gustaría con Shadow Blow.

Sobre el autor
Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

tracking