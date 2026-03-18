Confesiones en la alfombra
La Fiera Típica revela el nombre del urbano con quien desearía realizar un "Colab"
El cantante de música urbana La Fiera Típica, confesó esta noche en la alfombra roja de los Premios Soberano que le gustaría realizar una colaboración con el interprete de música urbana, Shadow Blow .
Al ser cuestionado respondió: "Con cual genero femenino o masculino.. bueno me gustaría con Shadow Blow.
Alegría
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Merilenny Mueses