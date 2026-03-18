Premios Soberano 2026: Omega se lleva el galardón de Merenguero Urbano

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La noche de los Premios Soberano 2026 estuvo marcada por la emoción y el ritmo, cuando el artista Omega se alzó con el galardón en la categoría de Merenguero Urbano.

El anuncio fue recibido con entusiasmo por el público presente en la alfombra roja de los esperados premios,