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Segundo de la noche 

Premios Soberano 2026: Omega se lleva el galardón de Merenguero Urbano


El anuncio fue recibido con entusiasmo por el público presente en la alfombra roja de los esperados premios

Omega

Omega "El Fuerte"

Lency Alcántara
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Lency Alcántara

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La noche de los Premios Soberano 2026 estuvo marcada por la emoción y el ritmo, cuando el artista Omega se alzó con el galardón en la categoría de Merenguero Urbano. 

El anuncio fue recibido con entusiasmo por el público presente en la alfombra roja de los esperados premios,

Sobre el autor
Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

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