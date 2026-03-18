Segundo de la noche
Premios Soberano 2026: Omega se lleva el galardón de Merenguero Urbano
El anuncio fue recibido con entusiasmo por el público presente en la alfombra roja de los esperados premios
La noche de los Premios Soberano 2026 estuvo marcada por la emoción y el ritmo, cuando el artista Omega se alzó con el galardón en la categoría de Merenguero Urbano.
El anuncio fue recibido con entusiasmo por el público presente en la alfombra roja de los esperados premios,
Alegría
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Lency Alcántara