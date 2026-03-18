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“Quiera Dios y sea para mi papá”: hija de Rubby Pérez habla del Gran Soberano

“No sé, ojalá y quiera Dios que sea de mi papá para mantener su memoria, pero quien sea que gane estaré súper feliz”, dijo al ser abordada.

Ana Beatriz Pérez

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Merilenny Mueses
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Ana Beatriz Pérez, hija del fallecido merenguero Rubby Pérez, expresó que le gustaría que el Gran Soberano sea otorgado a su padre, como una forma de honrar su legado.

“No sé, ojalá y quiera Dios que sea de mi papá para mantener su memoria, pero quien sea que gane estaré súper feliz”, dijo al ser abordada.

Rubby Pérez falleció la noche del 8 de abril durante el trágico colapso del centro nocturno Jet Set.

Sobre el autor
Merilenny Mueses

Merilenny Mueses

Licenciada en ComunicaciónSocial, graduada Magna Cum Laude. Apasionada por contar historias que inspiran y conectan. Creo en el poder de las palabras para transformar realidades y enlos atardeceres como recordatorio de que la belleza de lo simple es majestuosa.

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