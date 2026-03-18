“Quiera Dios y sea para mi papá”: hija de Rubby Pérez habla del Gran Soberano

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Ana Beatriz Pérez, hija del fallecido merenguero Rubby Pérez, expresó que le gustaría que el Gran Soberano sea otorgado a su padre, como una forma de honrar su legado.

“No sé, ojalá y quiera Dios que sea de mi papá para mantener su memoria, pero quien sea que gane estaré súper feliz”, dijo al ser abordada.

Rubby Pérez falleció la noche del 8 de abril durante el trágico colapso del centro nocturno Jet Set.