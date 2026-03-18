Su deseo
“Quiera Dios y sea para mi papá”: hija de Rubby Pérez habla del Gran Soberano
“No sé, ojalá y quiera Dios que sea de mi papá para mantener su memoria, pero quien sea que gane estaré súper feliz”, dijo al ser abordada.
Ana Beatriz Pérez, hija del fallecido merenguero Rubby Pérez, expresó que le gustaría que el Gran Soberano sea otorgado a su padre, como una forma de honrar su legado.
“No sé, ojalá y quiera Dios que sea de mi papá para mantener su memoria, pero quien sea que gane estaré súper feliz”, dijo al ser abordada.
Rubby Pérez falleció la noche del 8 de abril durante el trágico colapso del centro nocturno Jet Set.
Alegría
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Lency Alcántara