Operación antidrogas
EEUU incauta más de una tonelada de cocaína en el Caribe
Los cuatro presuntos traficantes detenidos fueron entregados junto con la droga a las autoridades de Bahamas para su procesamiento.
Las autoridades de Estados Unidos incautaron más de una tonelada de cocaína valorada en 18.4 millones de dólares durante una operación antidrogas en el Caribe y el océano Pacífico oriental, informó ayer, jueves, la Guardia Costera.
El decomiso, a cargo del guardacostas Alert, se produjo en el Pasaje de los Vientos, donde agentes estadounidenses interceptaron una embarcación rápida utilizada para el tráfico de drogas y confiscaron 2,250 libras de cocaína (1.02 toneladas), además de siete libras de marihuana, valoradas en 7,000 dólares, y un arma de fuego.
Los cuatro presuntos traficantes detenidos fueron entregados junto con la droga a las autoridades de Bahamas para su procesamiento.
La tripulación del guardacostas Alert de la Guardia Costera regresó este jueves a su puerto base en Cabo Cañaveral, tras completar una patrulla antidrogas de 45 días en el Pasaje de los Vientos, el Mar Caribe y el océano Pacífico oriental. La tripulación también apoyó la Operación Vigilant Sentry mientras patrullaba en el área de responsabilidad del Distrito Sureste de la Guardia Costera, y su presencia cerca de Haití ayudó a disuadir migraciones ilegales y peligrosas, detalló la Guardia Costera.