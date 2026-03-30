EEUU con más tropas cerca Irán y crece temor invasión

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Washington.- EFE

El Gobierno de Estados Unidos tiene ya más de 50,000 efectivos desplegados en Medio Oriente, unos 10,000 más de lo habitual, luego de un mes del inicio de la guerra con Irán y mientras el presidente Donald Trump evalúa sus próximos pasos, según informó ayer, domingo, el diario The New York Times.

El despliegue de 2,500 marines y otros 2,500 efectivos de la Marina estadounidenses esta semana elevó la cantidad de tropas en la región, destacó una fuente militar al rotativo neoyorquino.

Washington mantiene habitualmente alrededor de 40,000 militares en la región, de acuerdo con el rotativo. Estos están distribuidos en bases y buques en países como Arabia Saudí, Baréin, Irak, Siria, Jordania, Catar, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait.

Esta cifra se conoce un día después de que el diario The Washington Post informara que el Pentágono se prepara para una incursión terrestre de tropas estadounidenses en Irán que puede durar semanas.

La posible operación terrestre no sería una “invasión a gran escala”, sino múltiples operativos con una mezcla de fuerzas de la división de Operaciones Especiales y tropas convencionales, indicó el diario.

La misión podría exponer a las fuerzas estadounidenses a peligros como drones y misiles iraníes, disparos en el terreno y explosivos improvisados, añadió el medio. Este domingo el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó que Estados Unidos habla en público de negociaciones, pero “en secreto” planea un ataque terrestre, por lo que Irán está “esperando” la llegada de los soldados estadounidenses desplegados recientemente en Oriente Medio.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó el sábado del despliegue del buque de ataque anfibio USS Tripoli, con 3.500 efectivos adicionales, “además de aeronaves de transporte y combate, así como unidades anfibias de ataque y tácticas".

Post: Pentágono prepara incursión terrestre.-

El Pentágono se prepara para una incursión terrestre de tropas estadounidenses en Irán que duraría semanas, aunque Trump aún analiza las opciones, reportó este domingo el Washington Post tras el despliegue de 3,500 marinos adicionales al cumplirse un mes de la guerra. “Es el trabajo del Pentágono hacer preparativos para darle al comandante en jefe las máximas opciones. No significa que el presidente haya tomado una decisión”, declaró la Casa Blanca.