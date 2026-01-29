¿A quiénes llegará el Bono a Mil por la Educación y qué debes saber?

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Desde el 28 de enero, el Gobierno inició la entrega del Bono a Mil por la Educación, una ayuda económica dirigida a familias con hijos en el sistema educativo público preuniversitario, que impactará a alrededor de 1.35 millones de estudiantes en todo el país.

¿Quiénes serán beneficiados?

El bono está destinado a:

Padres, madres o tutores de estudiantes

Inscritos y activos en centros educativos públicos

De los niveles Inicial, Primaria y Secundaria

Cada beneficiario recibirá un pago único de RD$1,000 por cada estudiante, como apoyo para cubrir gastos del segundo período del año escolar.

¿Cuál es el objetivo del bono?

Esta iniciativa, implementada desde 2023, busca: aliviar la carga económica de las familias, mitigar gastos escolares y apoyar a los hogares con mayores necesidades dentro del sistema educativo público

¿Cómo saber si eres beneficiario?

Los beneficiarios recibirán un mensaje de texto con un código de Remesas Banreservas, que permitirá retirar el incentivo en cualquier sucursal comercial del banco.

Si no recibes el mensaje, puedes registrarte en el portal oficial www.bonoamil.gob.do, posteriormente ingresa tu número de cédula, celular y el código de identificación (ID) de cada estudiante bajo tu tutela

¿Dónde obtener el ID del estudiante?

El ID del estudiante puede solicitarse directamente en el centro educativo donde esté inscrito el niño, niña o adolescente.

El portal www.bonoamil.gob.do estará habilitado tanto para consultas como para completar el proceso de registro del incentivo.