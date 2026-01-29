Joven de 22 años acaba con la vida de su hermana de 13 en San Francisco de Macorís

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Una mujer de 22 años ultimó a su hermana de 13 y causó heridas a otra persona durante un presunto conflicto familiar que se encuentra bajo investigación, ocurrido en el sector Duarte Arriba, en San Francisco de Macorís.

La víctima mortal fue identificada como Anelsy Ceballos de Jesús, mientras que el herido de gravedad es Enmanuel Núñez Batista, de 20 años, quien permanece ingresado y recibe atenciones médicas.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el hecho se produjo en las periferias de una residencia, en momentos en que se originó una riña entre ambas hermanas.

La presunta autora, identificada como Ankelsy Valerio de Jesús, de 22 años, se encuentra prófuga y la Policía Nacional le exhorta entregarse por la vía que entienda pertinente.

El médico legista certificó que la causa de la muerte fue shock hemorrágico por herida de proyectil de arma de fuego.

En la escena fueron colectados casquillos calibre 9mm y tres armas blancas.