Critica que países se presten para militarizar Caribe

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Caracas.- EFE

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, dijo ayer, jueves, que hay Gobiernos “genuflexos” que se prestan para militarizar el Caribe, luego del anuncio de EE.UU. de que utilizará de manera “provisional” dos aeropuertos de República Dominicana, bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

“Hay Gobiernos genuflexos (...) que se prestan para el juego imperialista, para militarizar el Caribe, para hacer del Caribe un mar cerrado para sus intereses y ese de mar Caribe tiene historia también de patriotismo, de sacrificio, de libertad e independencia”, señaló Padrino López en el acto de aniversario de la Aviación Militar Bolivariana (AMB).

El titular de Defensa le pidió a esos Gobiernos, sin hacer mención específica a alguno, que dejen de actuar en contra vía del sentimiento de sus pueblos que, añadió, quieren paz, desarrollo y emerger en este “nuevo mundo que está naciendo de oportunidades, de igualdad, de respeto mutuo entre las naciones".